Спецпосланник США Замполли предложил заменить Иран на Италию в сетке ЧМ-2026. Шаг направлен на улучшение отношений Вашингтона и Рима после дипломатического кризиса, вызванного высказываниями Трампа.

Италия не прошла отбор, а Иран квалифицировался, но его участие остаётся под вопросом. Глава ФИФА Инфантино настаивает на сохранении заявки Тегерана. Точное решение по составу участников пока не принято.

За выдающиеся заслуги

Специальный посланник президента Соединённых Штатов по глобальным партнёрствам Паоло Замполли выступил с инициативой включить сборную Италии в число участников чемпионата мира по футболу 2026 года вместо квалифицировавшейся команды Ирана.

Соответствующее предложение, озвученное 23 апреля 2026 года, было адресовано главе американского государства Дональду Трампу и президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино, о чём сообщило издание Financial Times.

Как отмечает The Guardian, ссылающееся на первоисточник, дипломат подтвердил свою позицию, отметив своё итальянское происхождение и выразив надежду на участие четырёхкратных чемпионов мира в турнире, который пройдёт на территории США.

Замполли подчеркнул, что исторические достижения и спортивная репутация итальянской сборной полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам мирового первенства.

Футбольная дипломатия

Инициатива американского представителя стала частью комплекса мер, направленных на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Римом после периода серьёзной политической напряжённости.

Отношения союзников по Североатлантическому альянсу осложнились в связи с дискуссиями вокруг использования военных объектов, а также после серии резких заявлений американского лидера в адрес главы Ватикана.

Дональд Трамп публично усомнился в необходимости присутствия понтифика Льва на международной арене, отметив, что политический статус последнего во многом обусловлен позицией нынешней администрации Белого дома. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони расценила подобные формулировки как неприемлемые.

В ответ Трамп указал, что Соединённые Штаты откажутся от поддержки Рима в будущем, ссылаясь на отказ итальянской стороны оказать помощь Вашингтону в предполагаемой операции против Ирана. В этих условиях футбольная дипломатия рассматривается как инструмент восстановления стратегического диалога и сглаживания противоречий между ключевыми западными партнёрами.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее акцентировал внимание на том, что Иран выполнил все спортивные требования для участия в турнире, представляет свой народ и намерен соревноваться на поле.

Иран до конца не решил

При этом в Тегеране не исключали возможности отказа от выступления на мировом первенстве, учитывая текущую геополитическую обстановку.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали подтвердил, что окончательное решение относительно участия национальной команды ещё не принято и находится на стадии проработки. Спортивный календарь предусматривает, что в рамках группы G азиатская сборная должна сыграть с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом. CNBC также транслировал позицию главы ФИФА, в которой подчёркивалось, что спортсмены из Ирана прошли официальный отборочный цикл и рассчитывают на участие в главном соревновании четырёхлетия.

Что касается Италии, то команда не сумела преодолеть отборочный этап, уступив в решающем поединке сборной Боснии и Герцеговины.

Несмотря на отсутствие официальной спортивной квоты, американский эмиссар выразил уверенность в том, что итальянские футболисты способны достойно заменить выбывшую сборную на турнире, который пройдёт в Северной Америке. Чемпионат мира 2026 года запланирован на летний период и впервые в истории будет разделён между тремя государствами — Соединёнными Штатами, Канадой и Мексикой.

Действующим обладателем трофея остаётся Аргентина, одержавшая победу в финале первенства 2022 года над Францией после основного времени, завершившегося со счётом 3:3, и последующей серии пенальти, где южноамериканская команда оказалась сильнее — 4:2.

Предложение о замене участника крупнейшего футбольного форума вызвало широкий резонанс в спортивных и политических кругах.

Аналитики отмечают, что подобный шаг потребует пересмотра регламента ФИФА и может столкнуться с сопротивлением со стороны организаций, выступающих за приоритет спортивных принципов над внешнеполитическими интересами.

Ожидается, что окончательное решение по составу участников и возможным изменениям в турнирной сетке будет принято после дополнительных консультаций между спортивными властями и правительственными структурами вовлечённых государств.