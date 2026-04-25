Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в субботу потерпела поражение в первом круге парного разряда турнира категории WTA 1000 в Мадриде, пишет ЛЕТА.

Посеянные под четвёртым номером Остапенко и новозеландка Эрин Рутлифф уступили чешкам Марии Боузковой и Линде Носковой со счётом 7-6 (7:2), 5-7, 6:10.

Проиграв в первом круге, Остапенко завершила турнир, заработав десять рейтинговых очков WTA в парном разряде.

В одиночном турнире Остапенко, занимающая 40-е место в рейтинге WTA и посеянная под 21-м номером, вышла в третий круг.

Турнир в Мадриде на грунтовых кортах продлится до конца следующей недели.