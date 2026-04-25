Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Остапенко проиграла в первом круге парного турнира WTA 1000 в Мадриде 0 122

Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в субботу потерпела поражение в первом круге парного разряда турнира категории WTA 1000 в Мадриде, пишет ЛЕТА.

Посеянные под четвёртым номером Остапенко и новозеландка Эрин Рутлифф уступили чешкам Марии Боузковой и Линде Носковой со счётом 7-6 (7:2), 5-7, 6:10.

Проиграв в первом круге, Остапенко завершила турнир, заработав десять рейтинговых очков WTA в парном разряде.

В одиночном турнире Остапенко, занимающая 40-е место в рейтинге WTA и посеянная под 21-м номером, вышла в третий круг.

Турнир в Мадриде на грунтовых кортах продлится до конца следующей недели.

Читайте нас также:
#теннис #спорт #рейтинг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео