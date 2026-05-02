Итальянский автогонщик и четырехкратный паралимпийский чемпион Алессандро Дзанарди скончался в возрасте 59 лет после жизни, полной тяжелейших испытаний и невероятных возвращений.

О смерти Дзанарди сообщила в субботу, 2 мая, его семья, уточнив, что он скончался накануне поздно вечером. "Алекс умер мирно, в окружении любви самых близких ему людей", - цитирует телеканал Fox Sports заявлениe семьи. Причина смерти не указывается.

С 1991 по 1999 год Алессандро "Алекс" Дзанарди провел 41 гонку в "Формуле-1", выступая за команды Jordan, Minardi, Lotus и Williams. В 1996 году он сделал себе имя в американской серии CART (в настоящее время - IndyCar), где был признан "Новичком года".

Переломный момент в жизни спортсмена произошел в 2001 году. После тяжелой аварии на трассе Лаузицринг в Германии ему ампутировали обе ноги выше колен. Из-за огромной потери крови его семь раз возвращали к жизни. Когда Дзанарди доставили в берлинскую больницу, в его организме оставался всего один литр крови, пишет немецкая газета Bild.

Несмотря на это, Дзанарди совершил почти невозможное - вернулся в автоспорт. С 2005 по 2009 год он выступал на чемпионатах мира по кузовным автогонкам (World Touring Car Championship, WTCC) за команду BMW. Автомобили Дзанарди были оснащены специальным оборудованием, позволявшим ему контролировать газ и тормоз руками.

С 2011 года Алессандро Дзанарди полностью посвятил себя паравелоспорту. Выступая на хэндбайке, он завоевал множество титулов, включая четыре золотые медали Паралимпийских игр в Лондоне-2012 и Рио-2016. В 2012 году он был признан "Спортсменом года" в Италии по версии издания Gazzetta dello Sport. Дзанарди также участвовал в одном из самых престижных в мире соревнований на выносливость на сверхдлинной дистанции - Ironman на Гавайях. В 2007 году он успешно завершил Нью-Йоркский марафон.

В июне 2020 года Дзанарди пережил еще одну тяжелую аварию - во время благотворительной гонки в Сиене его сбил грузовик. Из больницы он смог выйти только в декабре 2021 года. В 2022 году после пожара в доме последовала еще одна длительная госпитализация.

Со смертью Алессандро Дзанарди, написала в его некрологе Bild, спорт теряет не просто чемпиона, а человека, который стал символом борьбы, силы духа и способности начинать заново - снова, и снова, и снова, пишет "Немецкая волна".