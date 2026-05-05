В Риге стартует этап чемпионата Европы по ралли-кроссу «FIA»

Дата публикации: 05.05.2026
После многолетнего перерыва на историческую трассу Бикерниеки возвращается одна из самых престижных дисциплин автоспорта — чемпионат Европы по ралли-кроссу FIA.

9 и 10 мая в рамках этапа «Euro RX of Latvia» Рига вновь станет эпицентром скорости и адреналина в Европе, собрав мировых звезд и мощнейшие автомобили.

В престижном классе Euro RX1 на старт выйдут 30 пилотов — это крупнейший состав участников на этапе открытия сезона за последние десять лет. Всего участие в соревнованиях в Латвии подтвердили 68 гонщиков, которые выступят в классах Euro RX1 и Euro RX3, а также в новых категориях Euro RX4 и Euro RX5. В гонке примут участие представители 19 стран — от Финляндии и Франции до Польши и Португалии.

Euro RX1: встреча чемпионов и новых талантов

Во главе списка участников — восьмикратный чемпион мира Йохан Кристофферссон. Швед, являющийся самым успешным гонщиком современной эпохи ралли-кросса, с 2014 года лишь однажды выступал в чемпионате Европы, и его цель на этот раз очевидна — начать сезон с победы.

Однако 37-летнему спортсмену предстоит серьезная конкуренция. Среди его соперников — трехкратный чемпион Европы Андреас Баккеруд, чемпион Euro RX1 2024 года Патрик О’Донован, финский пилот Юха Ритконен, двукратный чемпион Франции в классе Supercar Фабьен Пайе, напарник Кристофферссона Уле Кристиан Вейби, а также местный фаворит Янис Бауманис, который получит мощную поддержку домашних болельщиков.

В борьбу за победу также включатся восходящие звезды — вице-чемпион 2025 года Дамиан Литвинович, а также Йони Турпейнен, Андор Трепак, Мартин Энлунд и Майко Тамм. Все они готовы продемонстрировать яркую борьбу на легендарной трассе Бикерниеки перед тысячами зрителей.

Euro RX3: конкуренция молодых пилотов

В классе Euro RX3 выступят перспективные молодые гонщики. С 2018 года каждый сезон здесь побеждали пилоты Audi, поэтому неудивительно, что модели A1 вновь считаются фаворитами. Среди главных претендентов на победу — вице-чемпион прошлого года литовец Ритис Гурклис, талант из Антигуа Николас Гелейн, опытный чешский гонщик Либор Тейеш и француз Жюльен Менье.

Тем не менее часть пилотов выбрала альтернативную технику, чтобы бросить вызов доминирующим немецким хэтчбекам. Среди них — Дилан Дюфа на новом Volkswagen Polo, звезда этапа в Хелльесе Маркус Росруд и многократный призер Самуэль Ковач, выступающие на автомобилях Škoda. Интерес вызывает и ветеран чемпионата Доминик Сенегачник, который выйдет на трассу на Alfa Romeo MiTo — этот бренд не был представлен в международном ралли-кроссе с конца 2018 года.

Euro RX4 и Euro RX5: будущее автоспорта

Подтверждая приверженность FIA развитию нового поколения гонщиков, категории Euro RX4 и Euro RX5 уже в дебютном сезоне привлекли сильный состав участников. В классе Euro RX4 представители пяти стран будут соревноваться на автомобилях спецификации Rally4 от Renault, Peugeot и Ford. Среди них — два сильных латвийских пилота: чемпион Латвии и Литвы по ралли-кроссу 2025 года Ленардс Патрикс Лепсис и чемпион Латвии по автокроссу Иво Габранс.

Класс Euro RX5 соответствует техническому регламенту чемпионата Европы FIA по Cross Car. Здесь на старт выйдут 15 молодых пилотов со средним возрастом около 20 лет, что обещает зрелищные и непредсказуемые гонки. По специальному приглашению («wild card») выступит 16-летний Робертс Пурмалис — самый молодой участник соревнований.

