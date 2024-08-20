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Идут кибератаки на госучреждения: граждан Латвии просят сохранять спокойствие 1

Техно
Дата публикации: 20.08.2024
BB.LV
Идут кибератаки на госучреждения: граждан Латвии просят сохранять спокойствие

Интенсивные кибератаки привели к периодическим сбоям в работе сайтов Единой платформы веб-страниц (ЕПВ), сообщили в Кабинете министров ЛР. Системы защиты не выдерживают – государственные порталы либо работали медленно, либо вообще отключаются.

В настоящее время работа ЕПВ оценивается как стабильная, и ответственные службы продолжают принимать меры для полной нейтрализации атак.

Как сообщал bb.lv, уже в понедельник ряд сайтов государственных учреждений, включая сайт Кабинета министров, не работают или работают частично. Сбои продолжались и сегодня.

Представители Института по предотвращению инцидентов информационной безопасности Cert.lv сообщили агентству LETA, что с 19 августа на государственном уровне наблюдаются интенсивные DDoS-атаки на интернет-ресурсы государственного сектора и транспортной отрасли, а также на отдельные ресурсы в частном секторе. В результате атак у некоторых ресурсов наблюдаются сбои в работе — замедленная работа или периодическая недоступность.

Cert.lv призывает граждан сохранять спокойствие и проявлять терпение, если загрузка интернет-ресурсов занимает больше времени, чем обычно.

В Cert.lv подчеркнули, что атака оценивается как масштабная.

По информации, полученной от "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), есть признаки того, что атакующие нацеливаются на определенные функции страниц.

Атакующие динамично адаптируются и активируют новые источники атаки. За последние два дня LVRTC заблокировал несколько десятков тысяч уникальных источников атаки.

Атакующие используют инфраструктуру публичных сервисов как в Европе, так и в других регионах.

Cert.lv связывает эти атаки с последним пакетом помощи Украине от Латвии, который был утвержден 13 августа и включал передачу 30 оснащенных транспортных средств Украине.

Также Cert.lv напоминает, что политически мотивированные DDoS-атаки, проводимые пророссийскими хакерскими группами с целью создания паники в обществе и подрыва доверия к государственным учреждениям, волнообразно происходят с начала 2022 года, и, вероятно, Латвия, Литва, Эстония, страны Северной Европы и Польша останутся долгосрочными целями российских киберопераций.

#хакеры
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го августа

    Да я и не волнуюсь. Мне всё равно.

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