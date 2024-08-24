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Из Windows исчезнет «Панель управления» 1

Техно
Дата публикации: 24.08.2024
BB.LV
unsplash.com

unsplash.com

Корпорация Microsoft запланировала убрать из будущих версий ОС Windows «Панель управления». Об этом сообщает издание Neowin.

«Панель управления» — компонент Windows, необходимый для настройки системы, деинсталляции программ, добавления пользователей и прочих действий. В Microsoft подтвердили, что в ближайшее время эта часть ОС исчезнет из Windows.

«Панель управления» появилась в 1985 году вместе с релизом Windows 1.0. По словам журналистов Neowin, в Microsoft намерены заменить 40-летний компонент приложением «Параметры», с помощью которого пользователи уже сейчас могут вносить изменения в настройки системы. Авторы издания напомнили, что слухи об удалении «Панели управления» появились еще в 2011 году.

«Мы находимся в процессе отказа от поддержки данного компонента в пользу приложения "Параметры", которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс», — говорится на странице поддержки Windows. При этом в Microsoft признались, что не отказались от «Панели управления» раньше из-за того, что не все функции компоненты были перенесены в «Параметры».

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    24-го августа

    Что им все не иметься, 7 служила десятилетие, а сейчас каждый год новая система гораздо хуже предыдущей.

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