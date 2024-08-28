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Гениальный брат Павла Дурова объявлен в розыск. Именно ему приписывают создание Telegram 1

Техно
Дата публикации: 28.08.2024
BB.LV
Гениальный брат Павла Дурова объявлен в розыск. Именно ему приписывают создание Telegram

Власти Франции решили не ограничиваться арестом Павла Дурова, ведь созданием Telegram, возможно, занимался даже не он...

Сегодня стало известно об обвинениях против 43-летнего брата Дурова. Французские власти объявили Николая соучастником преступлений Павла. Именно он создал систему шифрования информации Telegram, что является особым предметом конфликта с правоохранителями.

Николая объявили в розыск во Франции, а также выдали ордер на его арест. Иностранные СМИ уточняют, что ордер был подготовлен еще несколько месяцев назад. Оба брата якобы знали об угрозе задержания. Однако несмотря на очевидный риск Павел все же прилетел в Париж 24 августа, а вот Николай пока остается в России.

Сообщается, что Дуров-старший сейчас занимает должность старшего научного сотрудника петербургского отделения Математического института имени Стеклова Российской академии наук. Мужчина живет в Петербурге и не любит публичность. В Сети нет его свежих снимков, поэтому неизвестно провел ли он модификации с внешностью вслед за братом.

Напомним, что Павел Дуров перенес пересадку волос, а также стал фанатом спортивных тренировок. В личном блоге основатель мессенджера часто хвастает мускулистым телом, вызывая восторги и одновременно иронию со стороны пользователей.

Николай же всегда остается в тени младшего брата, хотя играет важнейшую роль в компании. Некоторые даже называют его серым кардиналом, а брат настоящим гением. Дуров-старший был техническим директором «ВКонтакте», многое сделал для безопасного общения в Telegram.

Талант Николая к точным наукам проявился еще в раннем детстве. Говорят, что уже в восемь лет он с легкостью решал кубические уравнения. В школьные годы Дуров-старший не раз становился призером олимпиады по математике и информатике. Окончил Санкт-Петербургский и Боннский университеты, получил две докторские степени по математике.

«Я подумал, что было бы неплохо создать приложение для обмена сообщениями с надежным шифрованием, — рассказывал Павел о создании Telegram. — И мой брат, будучи гением, смог создать стандарт шифрования, который мы используем по сей день, с небольшими изменениями…»

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Комментарии (1)

  • KV
    Konstantins Volinscikovs
    28-го августа

    Потеряли слово "БРАТ" в заголовке

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