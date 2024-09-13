Что ты за монстр?! Латвийская армия обзавелась новой «игрушкой»

Представители Национальных вооруженных сил продемонстрировали общественности новинку на базе в «Адажи».

На фотографиях из Адажи показан некий гибрид гаубицы с, как кажется на первый взгляд, огромной пушкой.

«На военной базе «Адажи» обнаружены тренажеры самоходных гаубиц М109, с помощью которых солдаты смогут отрабатывать боевую стрельбу из различных типов боеприпасов в соответствии с требованиями поля боя», - сообщают военные.

? Militārajā bāzē “Ādaži” atklāti pašgājējhaubiču M109 simulatori, ar kuriem karavīri varēs trenēt kaujas šaušanu ar dažādiem munīcijas veidiem atbilstoši kaujas lauka prasībām.

?Ja nepieciešams, simulatori īsā laikā var tikt atkal pārveidoti par kaujas spējīgām haubicēm. pic.twitter.com/nRg10jm0pp — NBS (@Latvijas_armija) September 13, 2024

По их словам, при необходимости тренажеры можно в короткие сроки переоборудовать обратно в боеспособные гаубицы.