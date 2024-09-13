Что ты за монстр?! Латвийская армия обзавелась новой «игрушкой»

Представители Национальных вооруженных сил продемонстрировали общественности новинку на базе в «Адажи».
На фотографиях из Адажи показан некий гибрид гаубицы с, как кажется на первый взгляд, огромной пушкой.
«На военной базе «Адажи» обнаружены тренажеры самоходных гаубиц М109, с помощью которых солдаты смогут отрабатывать боевую стрельбу из различных типов боеприпасов в соответствии с требованиями поля боя», - сообщают военные.
? Militārajā bāzē “Ādaži” atklāti pašgājējhaubiču M109 simulatori, ar kuriem karavīri varēs trenēt kaujas šaušanu ar dažādiem munīcijas veidiem atbilstoši kaujas lauka prasībām.— NBS (@Latvijas_armija) September 13, 2024
?Ja nepieciešams, simulatori īsā laikā var tikt atkal pārveidoti par kaujas spējīgām haubicēm. pic.twitter.com/nRg10jm0pp
По их словам, при необходимости тренажеры можно в короткие сроки переоборудовать обратно в боеспособные гаубицы.
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