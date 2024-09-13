Платформа «Х» возродила коммунистические традиции в политике США - эксперт из Латвии

Эксперт отметил, что в демократических странах в избирательных процессах участвуют различные группы - не только политики, но и бизнесмены и гражданское общество. По его словам, это нормально, когда влиятельные бизнес-группы и лидеры общественного мнения поддерживают того или иного кандидата или политику.

«На выборах в США, особенно в 2024 году, особую активность проявляют различные бизнесмены и лидеры мнений, однако их мнения и поддержка весьма противоречивы, что напрямую отражает разрыв в обществе США, созданный столкновением ценностей, мнений и политики между Республиканской и Демократической партиями, между Камалой Харрис и Дональдом Трампом», — сказал Шрадерс.

Он отметил, что Илон Маск — один из самых влиятельных бизнесменов в США, владеющий автомобильным концерном Tesla, «Х» или Twitter, а также компанией космических технологий SpaceX, которую можно использовать для как в коммерческих, так и в военных целях.

«В настоящее время Маск активно использует свою платформу «Х для влияния на общественные дебаты, где он поддерживает республиканцев, но очень критично относится к кандидатам от демократов. Платформа X, которая должна служить интересам всего общества, теперь стала единой политической силой в США», - сказал эксперт.

По его оценке, неплохо, если Маск опубликует свое мнение на медиаплатформе «Х», но и Маска, и платформу «Х» критикуют за распространение дезинформации и злонамеренное влияние на демократические процессы в США. Шрадерс подчеркнул, что платформу «Х» обвиняют в распространении вводящей в заблуждение информации и разжигании ненависти, что может повлиять на исход выборов не только в США.

Эксперт пояснил, что Маск своими мнениями и попытками зарегистрировать избирателей США с помощью своей платформы «Х» принижает институты США, искажает избирательные процедуры и подрывает основы демократии. По его словам, дезинформация и открытые угрозы институтам других стран со стороны Маска и платформы «Х» привели к тому, что даже Бразилия запретила работу платформы «Х», а также ограничила работу интернет-провайдер «Starlink» в своей стране.

"Также в некоторых штатах США, таких как Мичиган и Северная Каролина, сейчас расследуются ложные призывы Маска и платформы "Х" к гражданам США "якобы" зарегистрироваться, чтобы они могли принять участие в предстоящих в ноябре выборах в США 5 ноября», — сказал исследователь.

Он подчеркнул, что в настоящее время Маск открыто встал на сторону республиканцев и Трампа, который обещает низкие налоги для крупных бизнесменов США, но и огромные импортные пошлины на товары, произведенные в Китае. Завод «Tesla» работает в Китае с 2019 года, выпуская модели « Tesla 3» и « Tesla Y» как для китайского рынка, так и на экспорт.

"Если Трамп будет избран и выполнит свои обещания, это окажет негативное влияние на бизнес Маска, хотя он открыто заявил, что бизнес и деньги его больше не интересуют", - сказал эксперт.

Он упомянул, что на выборах в США недавно отказался от борьбы и Роберт Кеннеди, который своим мнением решительно выступал против вакцинации, тем самым привлекая множество сторонников-республиканцев, но его главным политическим приоритетом является защита окружающей среды и экологические вопросы. Шрадерс отметил, что после того, как Харрис отказалась более тесно сотрудничать с Кеннеди, приведя его в администрацию Демократической партии, Кеннеди выразил свою поддержку Трампу.

Эксперт обратил внимание на то, что ведущие лидеры общественного мнения поддерживают и Харрис тоже, например, поп-звезда Тейлор Свифт назвала ее своим фаворитом и избранником на выборах. Он подчеркнул, что поддержка Свифт Харрис вызвала оскорбления со стороны Маска. После того, как Свифт публично заявила о своей поддержке и подчеркнула лидерство и вдумчивость Харрис перед американскими избирателями в теледебатах с Трампом 10 сентября, Маск унизил Свифт неуместными и гнусными предложениями, которые отражают и поддерживают предвыборный дискурс Трампа.

«Влияние влиятельных американских бизнесменов, общественных деятелей и гражданского общества на выборы в США огромно. Есть также другие группы, такие как медиа-компании, которые используют финансирование из других стран для продвижения присутствия кандидатов, интересов и нарративов, благоприятных для России, Китая и Ирана в публичном пространстве США», — сказал Шрадерс.

По его мнению, европейские компании и лидеры также должны активно оценивать деятельность крупнейших торговцев, например платформу Маска "Х". По мнению эксперта, если на выборах в США Маск поддержит Трампа обманом, ложной информацией, «гнусными» комментариями и цензурой, то и лидеры Латвии, и Европы должны оценить необходимость использования и разрешения наличия такой платформы как в Латвии, так и в Европе.

"Бразилия является прекрасным примером того, как бороться с платформой "Х", которая сейчас открыто используется в политических целях - так же, как много лет назад газеты, радио и телевидение в Советском Союзе", - сказал эксперт.

LETA уже писала, что Маск официально выразил поддержку кандидатуре Трампа в июле после того, как бывший президент пережил покушение на политическом митинге в Пенсильвании.

В августе платформа X транслировала более чем двухчасовой разговор Маска и Трампа, в котором бывший президент США излагал свои любимые теории заговора, жаловался на иммиграционный «зомби-апокалипсис», неоднократно называл президента Джо Байдена глупым и критиковал свою соперницу в лице кандидата от Демократической партии США Харрис.

Одна из крупнейших звезд музыкальной индустрии Свифт вскоре после теледебатов Харрис и Трампа выразила поддержку кандидатуре Харрис на пост президента США.

«Я думаю, что она солидный, талантливый лидер, и я верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить мир, а не хаос», — написала Свифт в своем посте в Instagram.

У Свифт есть преданные поклонники среди молодых женщин, одной из ключевых демографических групп на ноябрьских выборах.