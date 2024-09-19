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Европейский план «кремниевого суверенитета» терпит крах из-за Intel 1

Техно
Дата публикации: 19.09.2024
BB.LV
Европейский план «кремниевого суверенитета» терпит крах из-за Intel
ФОТО: pixabay

На этой неделе руководство Intel официально заявило, что эта американская корпорация воздерживается минимум на два года от начала реализации проекта по строительству на востоке Германии двух передовых предприятий по производству полупроводниковых компонентов. Этот шаг способен серьёзно подорвать технологический суверенитет Европы, отмечает издание Politico.

Напомним, власти Евросоюза с позапрошлого года пытаются стимулировать развитие региональной полупроводниковой отрасли, и даже приняли так называемый «Европейский закон о чипах», который предусматривает выделение до 43 млрд евро субсидий на строительство в Европе новых предприятий по выпуску чипов. К концу 2030 года власти Евросоюза хотели бы достичь доли в 20 % на мировом рынке передовых полупроводников компонентов с точки зрения локализации производства в регионе.

В 2022 году этот показатель не превышал 9 %, но если реализация программы будет буксовать, как предупредили представители Еврокомиссии в июле этого года, то к концу десятилетия он не вырастет за пределы 11,7 %. Добавим, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после принятия Intel решения о задержке строительства немецких предприятий выразил надежду на целесообразность реализации этого проекта в будущем и его финансовую поддержку.

Intel первоначально намеревалась потратить на строительство двух предприятий в Магдебурге около 30 млрд евро, из них не менее 10 млрд покрывали бы субсидии. Польское предприятие по упаковке и тестированию чипов, которое компания также не решилась строить, потребовало бы около 5 млрд евро инвестиций, но более трети из этой суммы покрыли бы субсидии.

В прошлом месяце TSMC торжественно заложила фундамент совместного предприятия в Германии, но оно не только ограничится бюджетом около 10 млрд евро на строительство, но и будет выпускать не самые передовые чипы, используемые преимущественно в автомобильной отрасли. Последняя в Европе, к слову, переживает не самые лёгкие времена, поэтому целесообразность данного проекта можно оспаривать.

Если учесть, что ранее Intel отказалась от строительства предприятия в Италии и исследовательского центра во Франции, можно считать инициативу властей Евросоюза по возрождению региональной полупроводниковой промышленности не совсем успешной на данном этапе реализации.

Примечательно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на церемонии закладки фундамента совместного предприятия TSMC в Германии в прошлом месяце упоминала сумму в 115 млрд евро, которые в развитие европейской полупроводниковой отрасли готовы вложить страны блока и частные источники капитала. В какой пропорции эти средства бы распределились по источникам финансирования, она не уточнила, но с высокой вероятностью можно говорить о том, что сумма в 115 млрд евро сочетает как государственные субсидии, так и частные инвестиции компаний.

С учётом предстоящей смены состава Еврокомиссии, перспективы дальнейшей реализации плана становятся всё более туманными.

#суверенитет
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го сентября

    Забудте. В этом евросовке с безумным регулированием всего, бешеными ценами на энергию не родится никогда гугла, интела, меты, тви(икса) и прочих прорывных технологий. Это вонючепортфельный, старпёрский, левацкий совок, где только и мечт что отгрызть из фондов и оттяпать грантик.

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