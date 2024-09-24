Жительница Китая почти 10 лет ждала возможности разблокировать свой iPhone. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По словам девушки, которая проживает в провинции Цзянсу, ее телефон был разблокирован спустя почти 10 лет блокировки. В 2015 году она забыла пароль от устройства и случайна заблокировала его на длительный срок.

Владелица устройства призналась, что уже не помнит, как заблокировала свой девайс. Спустя несколько попыток ввода пароля на экране iPhone 4s, вышедшего в 2011 году, появилась надпись, что аппарат заблокирован на 80 тысяч часов. «Я подумала, разве это не 10 лет? Поэтому тогда мне пришлось сменить телефон», — заметила девушка.

Недавно она вспомнила о том, что указанный Apple срок скоро должен подойти к концу. Для того, чтобы зарядить старый аппарат, ей пришлось купить специальный провод. По словам владелицы гаджета, она могла еще в 2015 году просто сбросить настройки и восстановить iPhone как новый. Однако в этом случае с телефона пропали бы фотографии кошки, которые были ей дороги.