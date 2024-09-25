В этом зимнем сезоне вступают в силу новые требования к зимней резине для автомобилей. С 1 декабря на дорогах будет разрешено использовать только зимние шины с символом «гора и снежинка», сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

Изменения внесены с целью повышения безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий для транспортных средств полной массой не более 3,5 тонны или легковых автомобилей.

Международное обозначение «гора и снежинка» свидетельствует о том, что шина прошла определенные испытания и признана пригодной для езды в условиях снега, льда и гололеда.

Водителям следует учитывать, что в предстоящем зимнем периоде, если на автомобиле будут установлены шины только с обозначением M+S, без новой маркировки «гора и снежинка», шины не будут считаться зимними.

Использование таких шин в зимний период не допускается. Поэтому CSDD советует водителям быть внимательными и при покупке нового комплекта шин выбирать зимнюю резину с новым обозначением.

В настоящее время в шиномонтажных магазинах предлагаются шины для климата Латвии с маркировкой «гора и снежинка», подходящие для климата северных стран.

Шины, имеющие лишь маркировку M+S, M&S или M.S., по-прежнему будет разрешено использовать вне зимнего сезона – со 2 марта по 30 ноября. Минимальная глубина протектора зимних шин должна составлять 4 миллиметра. Также не рекомендуется использовать зимние шины старше пяти-шести лет, так как резина со временем теряет свои свойства.

Также следует отметить, что на одном автомобиле нельзя одновременно ставить шипованные и нешипованные колеса. Транспортным средствам с шипованной резиной разрешается участвовать в дорожном движении в период с 1 октября по 1 мая.