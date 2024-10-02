Когда случится конец света: британская газета шокировала прогнозом будущего Земли 2 2648

Дата публикации: 02.10.2024
BB.LV
Небесные тела внушают ужас за будущее землян.

Небесные тела внушают ужас за будущее землян.

Солнце в нынешнем виде просуществует всего лишь около миллиарда лет.

«Новое исследование излагает пугающий сценарий будущего о том, что станет с Землей», пишет Daily Mail. Предсказать будущее помогла похожая на Землю планета, обнаруженная исследователями.

«Астрономы обнаружили далекую планету, похожую на Землю, и сделали вывод о том, что станет с Землей через миллиарды лет. Обнаруженная планета, считают исследователи, когда-то была обитаемой и вращалась вокруг звезды подобно тому, как Земля вращается вокруг Солнца. Сейчас она находится за пределами обитаемой зоны белого карлика — области вокруг звезды, способной поддерживать жизнь. Судя по всему, в какой-то момент она отделилась от своего «Солнца» и ее унесло дальше в космос. Земля может повторить ее судьбу.

Согласно прогнозам, Солнце в нынешнем виде просуществует около миллиарда лет. Смерть светила испарит океаны Земли и удвоит размер ее орбиты — если, конечно, наша планета не будет поглощена. Когда Солнце войдет в фазу красного гиганта — последнюю стадию перед своей смертью — оно раздуется, как воздушный шар, и испепелит Меркурий и Венеру. После этой фазы Солнце начнет трансформироваться в «мертвого» белого карлика.

Если Земля переживет эту фазу, она отдалится от Солнца примерно в два раза. «В настоящее время у нас нет единого мнения о том, сможет ли Земля избежать поглощения красным гигантским солнцем, — признался ведущий автор исследования Кэминг Чжан. — В любом случае Земля будет пригодна для жизни еще около миллиарда лет, после чего океаны испарятся из-за парникового эффекта — задолго до того, как возникнет риск быть поглощенными красным гигантом».

