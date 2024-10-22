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У искусственного интеллекта обнаружили один очень неприятный побочный эффект 2

Техно
Дата публикации: 22.10.2024
LETA
У искусственного интеллекта обнаружили один очень неприятный побочный эффект
ФОТО: Unsplash.com

Пока одни превозносят искусственный интеллект (ИИ) как один из инструментов, который полностью изменит экономическое, социальное, научное и другие виды поведения человечества, а другие думают об угрозах, которые представляет ИИ, появился еще один фактор его влияния на развитие человечества.

В мае этого года технологический гигант "Microsoft" опубликовал годовой отчет, в котором в целом не было никаких откровений или шокирующих фактов, за исключением одного: выбросы углекислого газа компании выросли с 2020 года на 30%.

Какие вообще выбросы углекислого газа могут быть у компании, сотрудники которой целыми днями сидят за компьютерами, и почему они так резко выросли? Ответ - это последствия развития ИИ. "Microsoft" вкладывает огромные средства в ИИ, и это привело к резкому увеличению выбросов углекислого газа, поскольку ИИ потребляет огромное количество энергии. Это касается не только гиганта "Microsoft", но и любой другой компании, которая вкладывает значительные средства в разработку инструментов ИИ.

Амстердамская школа бизнеса и экономики подсчитала, что к 2027 году системы ИИ будут потреблять столько же энергии, сколько Нидерланды - одна из самых промышленно развитых стран Европейского союза. Более того, огромные центры обработки данных, необходимые для работы систем ИИ, потребляют не только электричество, но и огромное количество воды для охлаждения - на один такой центр расходуется около 220 млн литров воды в год. Это не является большой проблемой для Нидерландов или Латвии, где нет дефицита воды, но это проблема для таких стран, как Греция и Испания, страдающих от засухи и летних пожаров.

Latvijas Avīze

#искусственный интеллект
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    27-го октября

    Наивные и легковерные уже ополчились против армии ИИ и запаслись водой и туалетной бумагой

    6
    0
  • Д
    Дед
    22-го октября

    220 млн. литров для охлаждения, и что вода в космос улетела? Вода охладилась и вернулась для охлаждения и так тысячи раз. А сколько идет литров идет на отопление домов и офисов тех дебилов, которые это все пишут и жонглируют цифрами

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    23

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