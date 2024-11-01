Microsoft попросит $30 за возможность безопасно использовать Windows 10

Компания Microsoft наконец объявила официально, что обычные пользователи смогут продлить поддержку Windows 10, но всего лишь на один год. За возможность получать обновления безопасности после 14 октября 2025 года, когда подойдёт к концу период поддержки операционной системы, придётся присоединиться к программе Extended Security Updates (ESU) и заплатить $30.

Для предприятий первый год обновлений ESU будет стоить $61, второй год — $122, а третий — $244. Потребителям Microsoft предложит возможность получать обновления в течение одного года по более доступной цене — $30. «Включённые в программу ПК будут продолжать получать критические и важные обновления безопасности для Windows 10, однако Microsoft больше не будет предоставлять новые функции, исправления ошибок и техническую поддержку», — прокомментировал данный вопрос Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi), вице-президент Microsoft, отвечающий за развитие Windows.

Он также сообщил, что потребители смогут присоединиться к программе ESU «ближе к окончанию поддержки в 2025 году». Вполне естественно, что на этом фоне Microsoft снова призвала потребителей к переходу на Windows 11 вместо того, чтобы покупать доступ к обновлениям безопасности для Windows 10. «Сейчас, когда наступает момент окончания поддержки Windows 10, самое время перейти на Windows 11», — считает Мехди.

Однако переход на Windows 11 может потребовать покупки нового компьютера. Миллионы ПК не смогут официально обновиться до Windows 11 из-за строгих требований Microsoft к аппаратному обеспечению. Windows 11 официально поддерживается только на ПК с процессорами, выпущенными не раньше 2018 года, а также оснащёнными чипом TPM.