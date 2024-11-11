Курица или яйцо: ученые наконец-то выяснили, что появилось первым 3 6024

Техно
Дата публикации: 11.11.2024
Focus
Изображение к статье: Курица или яйцо: ученые наконец-то выяснили, что появилось первым

По данным ученых Женевского университета, природа могла "создавать яйца" намного раньше появления современных кур, пишет Фокус.

Это давняя загадка, которая мучила ученых на протяжении многих столетий. Однако эксперты наконец пришли к ответу на вопрос: что было раньше — курица или яйцо. Об этом сообщает журнал Nature.

Специалисты Женевского университета изучили одноклеточный организм, который был найден в морских отложениях Гавайев в 2017 году. Согласно их исследованиям, Chromosphaera perkinsii отделилась от эволюционной линии животных более миллиарда лет назад.

Группа ученых выяснила, что когда клетки этого вида достигают максимального размера, они начинают делиться, образуя многоклеточные колонии с трехмерной структурой, которая напоминает ранние этапы эмбрионального развития животных.

Эксперты считают, что это свидетельствует о существовании такого процесса задолго до возникновения первых животных, около 800 миллионов лет назад. Таким образом, природа могла "создавать яйца" намного раньше появления современных кур, которые появились около 10 000 лет назад.

"Это удивительно! Этот вид, открытый совсем недавно, позволяет нам вернуться в прошлое на миллиард лет", – подчеркнула сотрудница кафедры биохимии швейцарского университета Марин Оливетта.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
