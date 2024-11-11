В галактике Андромеды необычным образом исчезла звезда 2 2150

Дата публикации: 11.11.2024
Астрономы обнаружили лишь второй пример неудавшейся сверхновой за всю историю наблюдений за космосом, пишет Фокус.

Звезды, которые имеют массу как минимум в 8 раз больше массы Солнца, обычно взрываются сверхновыми в конце своей жизни. Астрономы обнаружили массивную звезду в галактике Андромеды, которая не взорвалась сверхновой, а сразу превратилась в черную дыру. Таким образом ученые нашли лишь второй пример неудавшейся сверхновой за всю историю наблюдений за космосом. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Звезды поддерживают свою жизнь за счет термоядерного синтеза водорода в своем ядре. Если у массивной звезды заканчивается водород на стадии красного гиганта, когда она увеличивается в размерах, то звезда не может противостоять собственной гравитации и сжимается. В результате происходит взрыв сверхновой, когда сама звезда уничтожает и на ее месте образует или черная дыра, или нейтронная звезда. Сверхновые создают тяжелые химические элементы.

Считается, что обычно все массивные звезды взрываются сверхновыми, но иногда взрыв не происходит, а звезда сразу превращается в черную дыру. Это чрезвычайно редкое событие и астрономы увидели лишь второй пример за всю историю наблюдений в галактике Андромеды.

Ученые наблюдали за звездой под названием M31-2014-DS1 с 2014 по 2016 года, когда она стала на 50% ярче в инфракрасном и видимом свете. Затем до 2019 года звезда стала значительно уменьшать свою яркость. В 2023 году эту звезду уже невозможно было увидеть в видимом свете и инфракрасном свете. Астрономы пришли к выводу, что они обнаружили очередной пример неудавшейся сверхновой.

Наблюдения показали, что внезапное изменение яркости связано с тем, что у звезды начала уменьшаться масса из-за того, что начался процесс сжатия под действием гравитации, но не взрыва сверхновой не произошло. Ученые считают, что звезда в галактике Андромеды превратилась в черную дыру звездной массы, а ее масса превышает массу Солнца примерно в 6,5 раз. Исследователи предполагают, что изначально умершая звезда была в 20 раз массивнее Солнца.

M31-2014-DS1 – это только лишь вторая неудавшаяся сверхновая, которую пока что удалось обнаружить астрономам, ведь такие события найти очень трудно.

Предыдущая неудавшаяся сверхновая связана со смертью звезды N6946-BH1, которая была в 25 раз больше Солнца по массе, в галактике NGC 6946. Она находится на расстоянии 22 млн световых лет от нас, в то время как галактика Андромеды – на расстоянии 2,5 млн световых лет от Земли. Ученые говорят, что несмотря на разницу в расстоянии оба события очень похожи.

По словам астрономов от 20% до 30% всех массивных звезд во Вселенной могут умирать как неудавшиеся сверхновые, но это еще нужно подтвердить, а также необходимо найти больше подобных событий.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
