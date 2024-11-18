Земля является круглой: почему же люди видят ее плоской

В том, что наша планета имеет круглую форму, можно убедиться только если подняться на высоту не менее 10 км над ее поверхностью, пишет Фокус .

С древних времен известно, что Земля имеет круглую форму. Это уже неоднократно подтверждалось фотографиями нашей планеты, сделанными из космоса. Но почему же люди, находясь на поверхности на нашей планеты, видят ее плоской? Все дело в перспективе, ведь люди слишком маленькие существа, которые живут на огромной сфере, пишет Space.

Средний рост взрослого человека составляет от 1,5 до 2 метров. Если встать, как артист цирка на большой шар диаметром 1 метр, то таким образом можно увидеть, что этот шар имеет кривизну во всех направлениях, то есть можно удостовериться в круглой форме данного объекта.

Если же на этот шар посадить муху, то ее обзор будет значительно меньше, чем у взрослого человека, ведь насекомое будет возвышаться над поверхностью шара всего на несколько миллиметров. Из-за такого крошечного размера мухи она никогда не сможет увидеть весь шар, ведь находится очень близко к его поверхности.

Диаметр Земли составляет почти 12,8 млн метров, поэтому даже очень высокий человек высотой 2 метра будет иметь ограниченных обзор. Глаза человека не могут увидеть размер и форму огромного шара, на котором он живет. Даже если подняться на вершину самой высокой горы Эверест (8 850 м) все равно нельзя увидеть, что Земля имеет сферическую форму.

В том, что наша планета имеет круглую форму можно убедится только если подняться на высоту не менее 10 км над ее поверхностью. Это связано с тем, что длина горизонта, который видит человек, зависит от высоты, на которой он находится.

Находясь на поверхности Земли, если ничего не мешает обзору, люди могут видеть только примерно 4,8 км горизонта. Это значит, что они не могут увидеть кривизну Земли, как и муха, находящаяся на слишком большом по сравнению с ней шаре. Чтобы полностью убедится в том, что наша планета имеет сферическую форму нужно подняться намного выше, чем на 10 км. Нужно полететь на высоту в несколько сотен километров над поверхностью Земли.

С другой стороны, важно понимать, что Земля не имеет идеально круглой формы. На самом деле наша планета является слегка сплющенным сфероидом. То есть Земля немного шире на экваторе. Причина этого связана с вращением Земли вокруг своей оси, что создает центробежную силу. Эта та же сила, которая заставит человека улететь с карусели, которая вращается, если не держаться за нее. Именно центробежная сила создает небольшую выпуклость на экваторе.

Немного искажают форму нашей планеты также горы и впадины в океанах. Они вызывают небольшие изменения в силе гравитационного поля Земли, то есть той силе, которая притягивает все к центру планеты.