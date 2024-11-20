Baltijas balss logotype

NEPLP нашел и заблокировал доступ к ещё пяти сайтам с российской пропагандой 10

Техно
Дата публикации: 20.11.2024
BB.LV
NEPLP нашел и заблокировал доступ к ещё пяти сайтам с российской пропагандой
ФОТО: Thought Co

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к ещё пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет ЛЕТА.

Доступ заблокирован к сайтам voennoedelo.com, government.ru, e1.ru, km.ru и vesti-kaliningrad.ru, публикующим материалы, которые поддерживают и оправдывают вторжение России в Украину и присоединение её территорий к России.

Отмечается, что информация, размещённая на этих сайтах, может создавать ложное представление о войне, развязанной Россией в Украине, а также способствовать оправданию в латвийском обществе военных преступлений, совершённых Россией.

NEPLP принял решение блокировать доступ к доменным именам и IP-адресам этих сайтов, а также к их зеркалам. Пользователи этих ресурсов будут перенаправлены на сайт nelegalssaturs.lv.

Ранее NEPLP принимал аналогичные решения о блокировке сайтов, распространяющих российскую пропаганду.

#пропаганда #neplp
5
24

Комментарии (10)

  • 21-го ноября

    из ГосАкт СССР за 01.24 В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза ССР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе ССР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза ССР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом ССР как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом ССР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рейха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны.

    1
    1
  • 21-го ноября

    из ГосАкт СССР за 01.24 В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза ССР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе ССР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза ССР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом ССР как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом ССР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рейха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны.

    2
    1
  • 21-го ноября

    нет уже никаких Конституций(Устав) торг компаний

    3
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    Спасибо за очередную рекламу от NEPLP Обязательно посмотрю и почитаю что там пишут.

    29
    2
  • JJ
    Jan Jans
    20-го ноября

    спасибо нэлп, посмотрим эти сайты, а то до этого момента не слышал про них. ВПН у них не хватит сил и знаний блокировать

    23
    2
  • JJ
    Jan Jans
    20-го ноября

    спасибо нэлп, посмотрим эти сайты, а то до этого момента не слышал про них. ВПН у них не хватит сил и знаний блокировать

    13
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го ноября

    Между прочим, обратите внимание на структуру конституции латвии. На первых местах госсапарат. Гражданские права в хвосте. Ибо люди здесь стадо. Нихрена и тягловый скот для проэкта "Латвия". Госмашина прежде всего.

    47
    6
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го ноября

    Вот кому делать нехрен и как же сотый пункт конституции, где ясно написано что цензура запрещена? А? Мрази лицемерные. Я хз что это за сайты и в жизни их не видел. Но меня драконит от того, что какая то пердящяя жопа, повинуясь насранному тараканами в голове, определяет что мне смотреть. А что нет. Калоеды. 🖕

    56
    4
  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го ноября

    Нормальное демократическое государство. Страна лжи!

    22
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го ноября

    А ты реально такой дурак или прикидывается? Или ты хохол?

    0
    6
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти»
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Иконка видео
Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео