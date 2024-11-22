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Электромобиль в Латвии - по-прежнему дорого 2

Техно
Дата публикации: 22.11.2024
LETA
Электромобиль в Латвии - по-прежнему дорого

Энергетическая стратегия Латвии до 2050 года предусматривает ускоренный переход на использование электромобилей в транспортном секторе.

В настоящее время развитие инфраструктуры сосредоточено на расширении сети станций зарядки электромобилей и электрификации общественного транспорта. В начале октября этого года в Латвии было зарегистрировано 8,7 тыс. легковых и грузовых электромобилей, что на треть больше, чем в начале года, а вместе с автобусами, мотоциклами и другими видами транспорта число единиц электротранспорта достигает почти 10 тыс., свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения.

Важными факторами увеличения использования электромобилей являются меры государственной поддержки, уровень благосостояния населения, возможность недорого заряжать автомобиль дома и цена на электроэнергию в публичных пунктах зарядки. По сравнению с другими европейскими странами в Латвии, как и в других странах Балтии, цена зарядки довольно высока. В зависимости от модели автомобиля и емкости аккумулятора зарядка электромобиля в публичных пунктах зарядки дороже, чем в других европейских странах.

По данным Европейской комиссии, средняя стоимость зарядки электромобиля "Nissan Leaf" на 100 километров пробега в публичных пунктах зарядки в Латвии и Литве составляет 10,82 евро, в Эстонии - 10,99 евро, тогда как в Германии - 9,82 евро, в Польше - 7,39 евро, в Финляндии - 5,09 евро, а в Швеции - 8,49 евро.

Помимо стоимости самой электроэнергии, на цены зарядки могут влиять дополнительные расходы, такие как плата за время, абонентская плата и др. Также на расходы по содержанию электромобиля влияет погода (в холодную погоду аккумуляторы разряжаются быстрее), стиль вождения и езда по городу или шоссе.

#электромобили
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    22-го ноября

    5 литров дизеля на 100 км 7.50, то есть в Латвии электромобиль еще не скоро.

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  • С
    Сарказм
    Дед
    22-го ноября

    Ну во-первых разница между 7,5 и 10,82 уже не космическая (не говоря уже о том, что среди легковушек очень много бензиновых, а бензин дороже), к тому же постоянно меняется. Кроме того, у элетричек есть и дополнительные плюсы: бесплатная праковка, въезд в Юрмалу, право ездить по полосам общественного транспорта, налог у них тоже, кажется, меньше. Затык пока а) в цене, они неприлично дороги б) долгая зарядка (и неразвитая их сеть) в) все еще недостаточный пробег на одной зарядке, особенно зимой. Так что если живешь в частном доме с солнечными панелями и ездишь не более 20-30 км в день в среднем - можно рассмотреть возможность покупки, в остальных случаях имхо не надо...пока

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