Электромобиль в Латвии - по-прежнему дорого

В настоящее время развитие инфраструктуры сосредоточено на расширении сети станций зарядки электромобилей и электрификации общественного транспорта. В начале октября этого года в Латвии было зарегистрировано 8,7 тыс. легковых и грузовых электромобилей, что на треть больше, чем в начале года, а вместе с автобусами, мотоциклами и другими видами транспорта число единиц электротранспорта достигает почти 10 тыс., свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения.

Важными факторами увеличения использования электромобилей являются меры государственной поддержки, уровень благосостояния населения, возможность недорого заряжать автомобиль дома и цена на электроэнергию в публичных пунктах зарядки. По сравнению с другими европейскими странами в Латвии, как и в других странах Балтии, цена зарядки довольно высока. В зависимости от модели автомобиля и емкости аккумулятора зарядка электромобиля в публичных пунктах зарядки дороже, чем в других европейских странах.

По данным Европейской комиссии, средняя стоимость зарядки электромобиля "Nissan Leaf" на 100 километров пробега в публичных пунктах зарядки в Латвии и Литве составляет 10,82 евро, в Эстонии - 10,99 евро, тогда как в Германии - 9,82 евро, в Польше - 7,39 евро, в Финляндии - 5,09 евро, а в Швеции - 8,49 евро.

Помимо стоимости самой электроэнергии, на цены зарядки могут влиять дополнительные расходы, такие как плата за время, абонентская плата и др. Также на расходы по содержанию электромобиля влияет погода (в холодную погоду аккумуляторы разряжаются быстрее), стиль вождения и езда по городу или шоссе.