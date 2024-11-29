Европа возвращает себе независимость в космических запусках — новая ракета Vega C готова к полёту

Европейское космическое агентство (ESA) объявило, что после 3 декабря совершит запуск новой лёгкой ракеты Vega C. Ранее эта ракета совершила два запуска, последний из которых обернулся аварией и потерей полезной нагрузки. Возобновление запусков РН Vega C станет последним шагом в обретении Европой независимости в космических стартах после успешного испытания этим летом тяжёлой ракеты Ariane 6.

Ракета Vega C была введена в строй в 2022 году. Летом того же года она вывела на орбиту 295-кг спутник LARES-2, разработанный Итальянским космическим агентством, а также шесть сопутствующих кубсатов. Второй запуск 21 декабря 2022 года закончился аварией через минуты после старта. Как позже показало расследование, прогорела вставка дюзы двигателя Zefiro 40 второй ступени. Это был элемент украинского производства, и с его производителем ESA расторгла контракт.

Разработка и производство новых компонентов двигателя Zefiro 40 заняли время и потребовали два огневых испытания — весной и осенью текущего года. Одновременно с этим конструкторы ракеты пересмотрели общий дизайн проекта и внесли целый ряд конструктивных улучшений. Ожидается, что в новом исполнении ракета Vega C будет проще в производстве и лучше в эксплуатации. В этом можно будет убедиться уже 3 декабря или на день–два позже. В ESA пока не готовы точно назвать день запуска, но тянуть с ним также не намерены.

В качестве полезной нагрузки для запуска 3 декабря выбран спутник Sentinel-1C радиолокационного зондирования Земли. Этот аппарат идёт в качестве замены спутника Sentinel-1B, который вышел из строя почти три года назад и был объявлен утраченным в августе 2022 года. На орбите остался только стареющий аппарат Sentinel-1A, которому срочно нужна поддержка. Возвращение ракеты Vega C к полётам, как и ввод в строй ракеты Ariane 6, позволит Европе избежать обращений за услугами компании SpaceX.

«Это важный шаг для независимого доступа Европы к космосу или, скажем так, восстановления этого независимого доступа к космосу, — сказал Тони Толкер-Нильсен (Toni Tolker-Nielsen), директор ЕКА по космическим доставкам. — То, что мы можем вернуть Vega C к полётам, является очень важным шагом для Европы».