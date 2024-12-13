Марсоход Perseverance взобрался на верхушку кратера Езеро и прислал панораму окрестностей

Марсоход прилетел на дно кратера без малого четыре земных года назад и всё это время исследовал его — выбоину от огромного метеорита, упавшего там 3,9 млрд лет назад. Теперь ровер покинул место падения и будет изучать камни из недр Марса.

За пределами кратера Езеро в его округе учёные намерены изучить обломки скал древнего Марса, которые выбил из его недр доисторический удар метеорита.

Пятая научная кампания стартовала сразу после подъёма ровера на самый верх кратера. Перед её началом марсоход взобрался на самую верхнюю точку маршрута — Lookout Hill, откуда снял панораму с видом на дно кратера Езеро, где он провёл годы после посадки, и его склоны.

Сейчас марсоход направляется к объекту «Холм ведьминого орешника» (Witch Hazel Hill). Это примерно 100 м слоистого обнажения, где каждый слой подобен странице в книге марсианской истории. Следующей точкой маршрута станет озеро Шарм, примерно в 3 км к югу. Это место достаточно отдалено от края кратера, и оно может быть не затронуто ударом метеорита. И это будет только начало нового приключения за краем кратера Езеро.