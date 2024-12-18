Двум американским астронавтам, которые уже несколько месяцев находятся на Международной космической станции (МКС), придется оставаться там как минимум до марта, сообщило во вторник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), пишет LETA со ссылкой на AFP.

Опытные астронавты Барри Уилмор и Санита Уильямс прибыли на МКС в июне на космическом корабле Starliner, разработанном авиастроительной компанией Boeing. Изначально планировалось, что их миссия на орбитальной лаборатории продлится восемь дней.

Однако в ходе полета были обнаружены проблемы с двигателем, и NASA решило изменить первоначальные планы.

После нескольких недель проверок Starliner NASA приняло решение вернуть корабль на Землю без экипажа, а возвращение астронавтов организовать в рамках миссии Crew-9 компании SpaceX.

В рамках миссии Crew-9 в конце сентября на МКС прибыли еще два астронавта на космическом корабле Dragon. На борту было зарезервировано два свободных места для Уилмора и Уильямс. Предполагалось, что все четверо вернутся на Землю в феврале следующего года.

Однако во вторник NASA объявило, что запуск миссии Crew-10 откладывается как минимум до марта 2025 года.

Это даст NASA и SpaceX время на подготовку нового космического корабля Dragon к полету.