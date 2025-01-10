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Илон Маск планирует сделать регистрацию в своей соцсети Х (Twitter) платной 2

Техно
Дата публикации: 10.01.2025
BB.LV
Илон Маск планирует сделать регистрацию в своей соцсети Х (Twitter) платной

Бесплатные пользователи смогут только читать посты, но не публиковать или комментировать их.

Соцсеть X (ранее известная как Twitter), принадлежащая Илону Маску, может ввести платную регистрацию в 2025 году, сообщает портал Fortune со ссылкой на источники, близкие к компании.

Сегодня регистрация в X, как и в других соцсетях, бесплатная. Но в ближайшие месяцы ситуация может измениться: новые пользователи якобы будут платить по 8 долларов только за создание аккаунта. Платная регистрация, по данным СМИ, заработает по всему миру уже в феврале.

Новые пользователи, которые не заплатят за регистрацию, смогут пользоваться "твиттером" только в режиме чтения – без возможности публиковать посты или комментировать записи других пользователей. В качестве бонуса за платную регистрацию пользователь получит подписку X Premium, которая отдельно стоит $8. Она убирает всю рекламу из сервиса, расширяет возможности встроенной нейросети Grok и добавляет синюю галочку.

Предполагается, что Х может стать платным ради борьбы с ботами. Их используют, в частности, для распространения пропаганды, противоречивых политических взглядов и разжигания расовой ненависти. Соцсеть еще в 2023-м начала тестировать подписку в 1 доллар/год для всех новых пользователей из Филиппин и Новой Зеландии.

Помимо платных регистраций, Маск планирует ввести еще одно нововведение в X. Речь идет о скрытии даты и времени публикации постов, отображаемых в ленте. По его мнению, это улучшит и очистит интерфейс соцсети.

Предыдущим большим изменением в X/Twitter стало скрытие лайков. Маск говорил, что хочет защитить общественный имидж пользователей, поскольку "многие люди чувствуют себя смущенными" из-за того, что они лайкают +18 контент.

В то же время СМИ писали, что Илон Маск подумывает о блокировке "X" в Европе из-за закона ЕС о цифровых услугах. Закон предписывает крупных технологическим соцсетям ограничивать распространение "вредоносного и нелегального контента" и раскрыть принцип работы рекомендательных алгоритмов.

#илон маск #социальные сети
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Комментарии (2)

  • KK
    Kuzjayo Kuzjayo
    11-го января

    Спасибо всем медиа, которые всегда кормили нас *******. Очередной наглядный пример:

    "Fortune опубликовал статью, основанную на ложной информации, которую я отправил им с анонимного адреса электронной почты.

    Они даже не удосужились проверить детали."

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  • KK
    Kuzjayo Kuzjayo
    Kuzjayo Kuzjayo
    11-го января

    x.com/fortune_exposed/status/1877740830057992428

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