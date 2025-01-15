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Amazon заказал 202 электрических грузовика Mercedes-Benz 2

Техно
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Amazon заказал 202 электрических грузовика Mercedes-Benz
ФОТО: пресс-фото

Американская интернет-торговая компания "Amazon" приобрела у немецкого производителя грузовиков "Daimler Truck" 202 электрических грузовика "Mercedes-Benz eActros 600", которые будут использоваться в Великобритании и Германии, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Это крупнейший на сегодняшний день заказ на электрические грузовики как для "Amazon", так и для "Daimler Truck".

Грузовые автомобили составляют 6% от общего объема выбросов парниковых газов в Европейском союзе (ЕС), свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Согласно требованиям ЕС, производители грузовиков должны сократить вредные выбросы своих продаваемых транспортных средств на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем выбросов 2019 года. К 2035 году этот показатель должен вырасти до 65%, а к 2040 году – до 90%.

Из более чем 460 000 грузовиков, поставленных "Daimler Truck" по всему миру в прошлом году, 4035 были электрическими. "Mercedes-Benz eActros 600" может проехать примерно 500 километров на одной зарядке.

Цена "Mercedes-Benz eActros 600" примерно вдвое выше, чем у аналогичной модели с дизельным двигателем.

#amazon
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го января

    То есть эта дрянь заряжается на 60 процентов от мегаваттной зарядной станции за зо минут. И эта не полная зарядка. Полная 500 км. Когда обычная двубакавая фура типа скании проезжает около 1700 км и заправляется в разы быстрее. К тому же, интерестно, сколько будет стоить зарядить 600 квт батарею?🤔

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го января

    двубакавая-двухбаковая

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