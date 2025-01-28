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Конкурент ChatGPT вызвал панику. Что известно о бесплатном китайском чат-боте компании Deepseek 1

Техно
Дата публикации: 28.01.2025
BBC
Конкурент ChatGPT вызвал панику. Что известно о бесплатном китайском чат-боте компании Deepseek
ФОТО: пресс-фото

Китайская компания DeepSeek выпустила бесплатный чат-бот, вызвав панику среди инвесторов в Кремниевой долине и обойдя американский ChatGPT в нескольких тестах на умение рассуждать, пишет ВВС.

Китайское приложение искусственного интеллекта DeepSeek-R1 стало самым рейтинговым бесплатным приложением в Apple App Store в США, Великобритании и Китае.

Его популярность выросла с момента запуска, опровергнув широко распространенное мнение о том, что США являются неоспоримым лидером в области искусственного интеллекта.

По данным DeepSeek, новый чат-бот использует более дешевые чипы и основывается на меньшем пуле данных.

ИИ-помощник работает на базе модели DeepSeek-V3 с открытым исходным кодом, которая, как утверждают исследователи, была разработана менее чем за $6 млн — что значительно меньше, чем миллиарды, потраченные на подобные разработки конкурентами. Однако это утверждение оспаривается другими специалистами в области ИИ.

Появление R1, похоже, опровергает широко распространенную на финансовых рынках ставку на то, что искусственный интеллект будет стимулировать спрос по всей цепочке поставок — от чипмейкеров до центров обработки данных, пишет агентство Reuters.

DeepSeek вызвала панику на биржевом рынке. К утру понедельника в Европе фьючерсы на электронной фондовой бирже Nasdaq 100 снизились на 2,6%, на S&P 500 — на 1,4% к утру в Европе; акции американской технологической компании Nvidia упали почти на 10%. Акции ориентированного на инвестиции в ИИ SoftBank Group упали более чем на 8% — это стало самым крупным однодневным падением с 30 сентября.

Компания DeepSeek была основана китайским миллиардером, управляющим инвестиционным фондом High-Flyer Лян Вэньфэном.

Deepseek полностью финансируется High-Flyer и не планирует привлекать средства инвесторов.

Компания «сосредоточена на создании фундаментальных технологий, а не коммерческих приложений. Она взяла на себя обязательство предоставлять открытый исходный код для всех своих моделей», пишет портал ChinaTalk.

Американские компании, включая OpenAI и Google DeepMind, стали пионерами в разработке «моделей рассуждений» (Reasoning models) — относительно новой области исследований ИИ, в которой предпринимаются попытки создать модели, соответствующие когнитивным возможностям человека.

В декабре OpenAI, базирующаяся в Сан-Франциско, выпустила полную версию своей модели o1, но сохранила в тайне методы разработки.

Выход чат-бота DeepSeek в формате R1 вызвал в Кремниевой долине яростные споры о том, смогут ли американские компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, в том числе Meta и Anthropic, защитить свое техническое преимущество.

Cингапурский консультант по технологическим акциям Вей-Серн Линг сказал Би-би-си, что китайский ИИ-помощник может «потенциально подорвать инвестиционное обоснование для всей цепочки поставок ИИ».

Однако банковский гигант с Уолл-стрит Citi предупредил, что, хотя DeepSeek может бросить вызов доминирующим позициям американских компаний, таких как OpenAI, проблемы, с которыми сталкиваются китайские фирмы, могут помешать их развитию.

«По нашим оценкам, в условиях неизбежных ограничений доступ США к более совершенным чипам можно рассматривать как преимущество», — говорится в отчете аналитиков.

#искусственный интеллект #deepseek
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го января

    Главное что ии идеологически верен компартии и отвечает согласно директиве партии.

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