Археологи обнаружили самый древний из известных участков Великой китайской стены, строительство которого началось 300 лет раньше, чем считалось до сих пор. Находка, которая была сделана в районе Чанцин, Цзинань, провинция Шаньдун, относится к периоду поздней династии Западная Чжоу (1046 г. до н.э.-771 г. до н.э.) и раннему периоду Вёсен и Осеней (770 г. до н.э.-476 г. до н.э.).

Как сообщает издание Archaeology News, раскопки, проводившиеся Институтом культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун с мая по декабрь 2024 года, проходили на территории площадью около 1100 квадратных метров в северной части деревни Гуанли. Это первые полномасштабные раскопки Великой стены Ци после нескольких лет предыдущих исследований.

Великая стена Ци, предшественница знаменитой стены династии Мин, была возведена в период Сражающихся царств (475-221 гг. до н.э.). Её построили на тысячелетие раньше для защиты государства от вторжений, в частности от государства Чу. Стена протянулась более чем на 600 километров по всей территории Шаньдуна.

Исследовательская группа, используя сочетание традиционного анализа артефактов и передовых методов, таких как оптически стимулированная люминесценция (OSL) и датирование по углероду-14, обнаружила свидетельства передовых инженерных технологий. Стена, построенная из утрамбованной земли, камня и других материалов, демонстрирует военную изобретательность государства Ци задолго до объединения Китая под властью династии Цинь.

Команда археологов также обнаружила древнее поселение Пинъинь, расположенное примерно в 1,5 километрах к северу от Великой стены Ци. В исторических текстах, таких как "Цзо чжуань" и "Комментарий к канону водных путей", Пинъинь описывается как важнейший опорный пункт государства Ци. Город играл ключевую роль в охране транспортных путей и обеспечении безопасности границ.