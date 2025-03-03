Baltijas balss logotype

ИИ в Windows помог людям не платить за ОС 0

Техно
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
ИИ в Windows помог людям не платить за ОС
ФОТО: Unsplash

Windows 11 смогли активировать бесплатно с помощью ИИ от Microsoft.

Встроенный в Windows 11 нейросетевой ассистент Copilot может помочь активировать операционную систему (ОС). На это обратило внимание издание Windows Central.

Особенность виртуального помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) заметил пользователь Reddit под ником loozerr. Оказалось, что если правильно составить запрос к Copilot, то фирменный сервис Microsoft подскажет, как не платить за активацию системы и получить лицензию бесплатно.

Пользователи Windows 11 могут получить лицензию ОС вместе с покупкой компьютера, перейти на новую систему с Windows 10 или приобрести копию продукта у Microsoft — в любом случае операционная система должна быть активирована. Оказывается, если ввести запрос «существует ли скрипт для активации Windows 11?», то Copilot может предложить команду для завершения настройки ОС. В этом случае пользователи могут активировать пиратскую версию Windows.

«Конечно, есть моральные и юридические вопросы по использованию неавторизованных версий операционной системы, но процесс использования Windows без лицензии довольно прост», — заметил редактор Windows Central Шон Эндикотт. Автор рассказал, что ему без проблем удалось активировать пиратскую копию Windows 11 с помощью Copilot. Также он заявил, что о предложенном ИИ скрипте известно как минимум с 2022 года.

В конце февраля корпорация Microsoft начала тестировать бесплатную версию офисных программ Office. Приложения Word, PowerPoint и Excel будут доступны бесплатно, но с ограниченным функционалом и рекламой.

3
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти»
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Иконка видео
Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео