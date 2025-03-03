Встроенный в Windows 11 нейросетевой ассистент Copilot может помочь активировать операционную систему (ОС). На это обратило внимание издание Windows Central.

Особенность виртуального помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) заметил пользователь Reddit под ником loozerr. Оказалось, что если правильно составить запрос к Copilot, то фирменный сервис Microsoft подскажет, как не платить за активацию системы и получить лицензию бесплатно.

Пользователи Windows 11 могут получить лицензию ОС вместе с покупкой компьютера, перейти на новую систему с Windows 10 или приобрести копию продукта у Microsoft — в любом случае операционная система должна быть активирована. Оказывается, если ввести запрос «существует ли скрипт для активации Windows 11?», то Copilot может предложить команду для завершения настройки ОС. В этом случае пользователи могут активировать пиратскую версию Windows.

«Конечно, есть моральные и юридические вопросы по использованию неавторизованных версий операционной системы, но процесс использования Windows без лицензии довольно прост», — заметил редактор Windows Central Шон Эндикотт. Автор рассказал, что ему без проблем удалось активировать пиратскую копию Windows 11 с помощью Copilot. Также он заявил, что о предложенном ИИ скрипте известно как минимум с 2022 года.

В конце февраля корпорация Microsoft начала тестировать бесплатную версию офисных программ Office. Приложения Word, PowerPoint и Excel будут доступны бесплатно, но с ограниченным функционалом и рекламой.