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Первый в истории частный зонд для изучения астероидов ведет себя странно в космосе 0

Техно
Дата публикации: 03.03.2025
Focus
Первый в истории частный зонд для изучения астероидов ведет себя странно в космосе
ФОТО: пресс-фото

Компания AstroForge работает над тем, чтобы решить проблему с космическим аппаратом Odin, пока не стало слишком поздно, пишет Фокус.

В то время как частный посадочный модуль Blue Ghost успешно совершил мягкую посадку на Луне, у другого частного зонда возникли проблемы. Первый в мире частный космический аппарат, созданный для посещения астероида, медленно кувыркается в космосе, и перспективы миссии туманны, пишет Space.

26 февраля на ракете-носителе Falcon 9 в космос отправился аппарат Odin, созданный американской компанией AstroForge для изучения астероида 2022 OB5. Эта компания намерена добывать полезные ископаемые на космических камнях. Всего через несколько часов после запуска у зонда возникли проблемы и в последний раз он выходил на связь с Землей через 20 часов после того, как оказался в космосе. Представители AstroForge заявили, что продолжают попытки установить связь с зондом Odin, но надежды на это мало.

В субботу, 1 марта зонд находился на расстоянии более 300 000 км от Земли и в основном летел по заданной ранее траектории. При этом наблюдения показали, что его солнечные панели вырабатывают электроэнергию, но данные о состоянии аппарата получить не удалось.

В AstroForge заявили, что аппарат Odin, согласно наблюдениям, медленно кувыркается в космосе на очень низкой скорости. Пока неизвестно, что произошло и сможет ли аппарат продолжить свою миссию далее. Представители AstroForge говорят, что продолжают попытки установить связь с Odin, чтобы восстановить его правильное положение в космосе.

Компания AstroForge была создана для того, чтобы начать добычу полезных ископаемых на астероидах, которые можно затем использовать на Земле и в космосе. Аппарат Odin предназначен для того, чтобы собрать данные во время пролета мимо астероида 2022 OB5, которые необходимы для следующей миссии компании, когда будет осуществлена посадка на астероид.

Напоминаем, что аппарат Odin был запущен в космос вместе с посадочным лунным модулем "Афина" компании Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 6 марта.

#космос
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