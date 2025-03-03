Baltijas balss logotype

Пошлины Трампа ударят по мировому рынку ПК 0

Техно
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Пошлины Трампа ударят по мировому рынку ПК
ФОТО: Global Look Press

IDC: продажи ПК вырастут незначительно из-за пошлин Трампа и непринятия ИИ.

Специалисты компании International Data Corporation (IDC) пересмотрели свои ожидания относительно рынка компьютеров в 2025 году. С отчетом фирмы ознакомилось издание Tom's Hardware.

Исследователи IDC понизили прогноз относительно мирового рынка персональных компьютеров (ПК). Специалисты ожидают, что пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Китая ударят по продажам. Однако все равно рынок по итогам 2025-го вырастет на 3,7 процента до 273 миллионов штук. Но до 2029-го рост будет незначительным — не больше 1 процента в год.

Также эксперты признали, что переоценили влияние искусственного интеллекта (ИИ) на сегмент ПК. Категорию компьютеров с ИИ все еще плохо принимают в мире, но в 2026 году на рынке должны появится новые модели, обладающие потенциалом.

Больше всего за год вырастут поставки компьютеров для образовательного и корпоративного секторов — на 6,7 и 4,3 процента соответственно. Всего на 0,2 процента вырастут продажи компьютеров для обычных потребителей.

В том числе в коммерческом секторе продажи будут расти благодаря необходимости обновлять компьютеры на фоне прекращения поддержки Windows 10. Это обеспечит рынку постоянную поддержку на протяжении года.

В начале января исследователи IDC заявили, что глобальные поставки компьютеров незначительно выросли за 2024 год. Всего за 12 месяцев на рынок было отгружено 262,7 миллиона устройств, рост составил 1 процент.

0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти»
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Иконка видео
Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео