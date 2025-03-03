Пошлины Трампа ударят по мировому рынку ПК

Специалисты компании International Data Corporation (IDC) пересмотрели свои ожидания относительно рынка компьютеров в 2025 году. С отчетом фирмы ознакомилось издание Tom's Hardware.

Исследователи IDC понизили прогноз относительно мирового рынка персональных компьютеров (ПК). Специалисты ожидают, что пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Китая ударят по продажам. Однако все равно рынок по итогам 2025-го вырастет на 3,7 процента до 273 миллионов штук. Но до 2029-го рост будет незначительным — не больше 1 процента в год.

Также эксперты признали, что переоценили влияние искусственного интеллекта (ИИ) на сегмент ПК. Категорию компьютеров с ИИ все еще плохо принимают в мире, но в 2026 году на рынке должны появится новые модели, обладающие потенциалом.

Больше всего за год вырастут поставки компьютеров для образовательного и корпоративного секторов — на 6,7 и 4,3 процента соответственно. Всего на 0,2 процента вырастут продажи компьютеров для обычных потребителей.

В том числе в коммерческом секторе продажи будут расти благодаря необходимости обновлять компьютеры на фоне прекращения поддержки Windows 10. Это обеспечит рынку постоянную поддержку на протяжении года.

В начале января исследователи IDC заявили, что глобальные поставки компьютеров незначительно выросли за 2024 год. Всего за 12 месяцев на рынок было отгружено 262,7 миллиона устройств, рост составил 1 процент.