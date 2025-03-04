Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила в Шанхае высокопроизводительный судовой двигатель, работающий сразу на двух видах топлива: метаноле и дизельном топливе. Судовой двигатель с максимальной проектной мощностью до 64,5 тысяч кВт был разработан и изготовлен дочерними компаниями CSSC, сообщает информагентство «Синьхуа».

Как рассказали представители компании-разработчика, гигантский двигатель вырабатывает 95% своей мощности из метанола, сокращая выбросы углекислого газа более чем на 7,5% по сравнению с традиционными моделями на дизельном топливе. Двигатель оснащен передовой системой цифрового интеллектуального управления, а также гибкой и эффективной системой двухтопливного впрыска, что обеспечивает исключительные возможности энергосбережения и снижения выбросов, высокую эффективность работы и низкие эксплуатационные расходы.

Кроме того, в двигателе использована технология связи 5G, позволяющая передавать данные в режиме реального времени и осуществлять дистанционный контроль за работой.

Официально двигатель будет введен в эксплуатацию после установки на контейнеровоз, вместимость которого составляет 16 тысяч TEU (двадцатифутовый контейнерный эквивалент). Максимальная проектная мощность может достигать 64 500 киловатт, а вес — 1953 тонны.

Некоторыми западными компаниями метанол преподносится как наиболее оптимальный вид топлива для «перепрыгивания» этапа использования сжиженного природного газа (СПГ) для достижения целей декарбонизации. Речь идет, прежде всего, о группе Maersk, которая еще в 2021 году анонсировала строительство восьми контейнеровозов на «зеленом» метаноле вместимостью по 16 тысяч TEU, в феврале 2022 года к ним добавили еще четыре, а в октябре — еще шесть, которые должны быть построены на мощностях Hyundai Heavy Industries (HHI) в 2025 году. Ожидается, что его эксплуатация позволит снизить годовые выбросы парниковых газов на 1,5 миллионов тонн в год. При вводе в строй всех указанных судов ежегодное сокращение выбросов оксида углерода составит около 2,3 миллионов тонн.

Впрочем, использование «зеленого» метанола наталкивается на проблему дефицита его производства в нужных объемах. Так, объем производства составляет порядка 30 тысяч тонн в год, в то время как для оперирования указанной серией судов необходимо более 500 тысяч тонн в год.

«Для перехода к декарбонизации нам необходимо значительное и своевременное ускорение производства экологически чистого топлива. «Зеленый» метанол — единственное доступное на сегодняшний день масштабируемое и готовое к использованию решение для транспортировки. Производство должно быть увеличено за счет сотрудничества во всем мире», - прокомментировали в Maersk.