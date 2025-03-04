У самой большой ракеты в мире возникли проблемы: SpaceX отменила запуск в космос

В понедельник 3 марта должен был состояться седьмой испытательный полет самой большой и самой мощной космической ракеты в мире под названием Starship, созданной компанией Илона Маска SpaceX. Запуск ракеты должен был состояться с космодрома компании в штате Техас, но из-за возникших проблем старт отменили. Он должен состояться в ближайшее время, если все неполадки будут устранены, пишет Space.

В январе ракета Starship отправилась в седьмой испытательный полет, который, как уже писал Фокус, завершился не совсем успешно. Напоминаем, что 122-метровая ракета состоит из двух ступеней. Первая ступень является ракетой-носителем Super Heavy, а вторая — космическим кораблем Ship. В ходе прошлого испытания запуск прошел успешно, Super Heavy не просто вернулась обратно на место старта, но еще ее смогла "поймать" с помощью специальных манипуляторов стартовая башня. Это был большой успех для компании SpaceX. Но Ship, который должен был полететь на орбиту, а затем приводнится в Индийском океане через 10 минут после запуска взорвался над Атлантическим океаном.

Во время восьмого испытательного полета Starship компания SpaceX наделась снова повторить успешное приземление Super Heavy, а также осуществить мягкую посадку Ship. Но с двумя ступенями самой большой и самой мощной ракеты в мире возникли проблемы прямо перед запуском, а потому за 10 секунд до старта полет в космос был отменен.

В компании SpaceX не уточнили, что именно произошло и когда состоится вторая попытка провести восьмой испытательный полет Starship. В то же время представители компании Илона Маска сообщили, что следующая попытка запуска состоится в ближайшее время, если все проблемы будут устранены.

Во время новой миссии космический корабль Ship должен облететь половину Земли после выхода на орбиту, запустить набор фиктивных спутников Starlink, а затем приводнится в Индийском океане у брегов Австралии.

Starship – это огромная многоразовая космическая ракета, которая предназначена для пилотируемых и беспилотных миссий на Луну и Марс. Первый испытательный полет ракеты состоялся в апреле 2023 года.