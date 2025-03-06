"Когда их открывали в XVIII-XIX веках, тогда считалось, что они редкие. Потом, правда, выяснилось, что не такие уж и редкие - например, свинца или золота в 10 раз меньше. Но название осталось, только в профессиональной среде его стали трактовать в том смысле, что такие металлы редко где можно использовать, - рассказывает доктор геолого-минералогических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Полеванов.

В последнее время ситуация изменилась — их активно используют, причем, в самых передовых отраслях. Но и сейчас название можно считать правильным — поскольку они используются в небольших количествах, часто как легирующие элементы, которые если их добавлять даже понемногу, значительно улучшают характеристики основного материала. Например, для миллиона мобильных устройств нужно всего несколько десятков килограммов этих металлов".

-Где конкретно они используются?

Широчайший спектр. Без них нет ни современных компьютеров и мобильных устройств, ни вооружения, ни ресурсосберегающих технологий, ни передовой медицины.

Корпорация Apple со своим айфоном почему вырвалась вперед? Потому что первыми стали использовать редкоземельные металлы в своих устройствах — до 10 наименований. Это позволило сделать телефоны легкими, надежными, высокотехнологичными.

Редкоземы, в частности, используются при производстве сенсорных экранов, жидкокристаллических дисплеев, микрофонов. Они применяются и в энергосбережении - при производстве стекол, сохраняющих тепло. Очень важны они и в авиационно-космической сфере, при изготовлении ядерного оружия.

Они легко создают сплавы со сталью, абсорбируют (то есть собирают), мусорные примеси. Повышают жаропрочность материалов, устойчивость к коррозии. Используются для легирования титана и алюминия. В качестве катализаторов применяются в нефтепереработке — для получения высокооктанового топлива. Причем то качество, которые дают эти катализаторы, ничем другим не достигается.

В атомной промышленности используются самарий (при производстве сверхмощных магнитов), европий (поглотитель нейтронов в атомных реакторах). Солнечные батареи без редкоземов невозможны - там применяется скандий, лантан, церий, они помогают накапливать энергию.

В медицине активно используются — как при производстве медтехники, так и в проведении сложного лечения. Тулий, например, - при производстве рентгеновских установок, томографов. А гадолиний — в нейтронно-захватной терапии при лечении рака.

Неодим, самарий — при производстве электромоторов и навигационных приборов в беспилотниках, «умных» бомбах, крылатых ракетах. Европий и лютеций — при производстве усилителей сигналов для радаров и гидролокаторов. Иттрий — при производстве защитных элементов в бронежилетах и танках, это, можно сказать, злоба дня сегодня. Современная война без этого невозможна.

- И на Украине все это есть?

Да в том-то и дело, что там практически ничего из редкоземельных металлов нет! Есть как попутчики бериллиевых и некоторых других месторождений, но серьезных месторождений РЗМ в чистом виде там нет.

Редкоземы — необходимый элемент высокотехнологичного производства, это известно. И Украина, заявляя о наличии у себя таких металлов, видимо, рассчитывает, с одной стороны, заинтересовать США в сотрудничестве, а с другой - что их никто не будет проверять.

Америке редкоземельные металлы действительно нужны, хоть у них есть и свои месторождения. Но Трамп, судя по его выступления, к редкоземельным относит все, что не железо. Его администрация называла литий, титан — это нужные для промышленного производства металлы, но все же не редкоземы.

Из-за такого уклончивого, скажем так, информирования со стороны Украины и недопонимания со стороны США на фоне возрастающего во всем мире интереса к РЗМ и возник такой интерес к теме.

- А в России как с редкоземельными металлами?

По запасам неплохо. Но добываем мало. Хотя для обеспечения собственных потребностей нам хватает. Дело в том, что редкоземы используются в высокотехнологичной продукции. У нас такая продукция выпускается, но не в столь высоких объемах, чтобы можно было говорить об активной выработке имеющихся запасов. Если бы мы выпускали десятки миллионов компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, то да, можно было бы говорить об активном использовании РЗМ. Пока из развитых стран мы не на первых местах по использованию РЗМ.

У нас есть 19 хороших месторождений с запасами свыше 1 млн тонн. Пожалуй, самое крупное - в Якутии, за Полярным кругом (Томторское месторождение, одно из крупнейших в мире по запасам редкоземельных оксидов - 1,7 млн тонн — Ред.). Сложное в разработке. Еще есть месторождения на Кольском полуострове, там есть шахты, где еще в советское время добывали редкоземельные металлы. Сейчас есть планы восстанавливать добычу — но это довольно тяжелый процесс.

- Кто в мире обладает самыми высокими запасами редкоземельных металлов?