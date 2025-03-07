Еще в VI веке до новой эры философ Фалес утверждал, что мир произошел из воды (а человек – от рыбы). Вторую мысль ученые подтвердили давно (помните картинки, где рыба на ножках выходит из океана), и вот дошла очередь до первой, кажется, совсем уж экстравагантной. Дэниел Уэйлен из Института космологии и гравитации, Портсмут, Великобритания, с коллегами изучили свойства Вселенной через 100-200 миллионов лет после предполагаемого Большого взрыва, и обнаружили, что первые галактики были… мокрыми. Статья об этом опубликована в Nature.

У нас не так много инструментов для исследования первых миллионов лет Бытия, так что без компьютерного моделирования не обойтись. Оно не говорит, что «так и было», но утверждает – «могло быть». К нему ученые и прибегли.

Они изучили жизнь первого поколения звезд. Эти звезды были крайне бедны химически (водород да гелий), потому что таблицу Менделеева еще предстояло «создать». «Создавалось» же нынешнее многообразие химических элементов как раз внутри звезд, и особенно в ходе взрывов сверхновых.

Ранние звезды жили мало, топливо сжигали быстро и, если масса позволяла, взрывались, как сверхновые. Смоделировав, что могло получиться в результате такого взрыва, Уэйлен к своему удивлению обнаружил, что образуется довольно много кислорода.

Еще удивительнее был следующий вывод: разбрасываясь после взрыва сверхновой вокруг бывшей звезды, кислород легко вступал в соединение с водородом, образуя в буквальном смысле скопления воды, висящей в вакууме. Скорее всего, из воды формировалось и первое поколение галактик.

Это неожиданный вывод. Несмотря на простоту химической формулы, вода все еще рассматривается как некое «редкое», и даже загадочное, вещество. Ведь вода – основа жизни, и, если на какой-либо планете возможно образование жидкой воды, ученые начинают нетерпеливо ерзать.

Наблюдательные факты давно и упорно говорят об обратном: вода скорее обычна, чем экзотична. Она есть (в связанном виде и, возможно, в виде льда) даже на Луне, ею насыщены кометы и астероиды, которые, возможно, занесли ее на Землю. Вода в виде молекул давным-давно фиксируется в межзвездных облаках, то есть в глубоком холоде и вакууме. Поэтому вывод, что воды было полно и в ранней Вселенной, напрашивался – и все равно он удивителен.

Физики все еще продолжают изучать свойства воды, иногда обнаруживая странное (например, изменение электропроводности без видимых причин, электрические взрывы в воде – знаменитый эффект Юткина, названный по имени Льва Юткина, и так далее). Вода окружена и множеством околонаучных гипотез. Факт, что вода относится к числу элементов, выделенных природой, наряду с водородом, который, в отличие от прочих веществ, не «создан», а «был изначально».

Как уже говорилось, компьютерное моделирование – не истина в последней инстанции. Подтвердить или опровергнуть могут только наблюдения. В случае ранней Вселенной единственное, что мы наблюдаем, это реликтовое излучение, «свет» Большого взрыва, ныне наблюдающийся в радиодиапазоне как слабый фон. Изучать его непросто, и ученые продолжают сталкиваться с неожиданностями. Так, на днях выяснили (открытие еще не подтверждено), что реликтовый фон показывает странную аномалию. Он более сложен, структурирован в одной части ранней Вселенной, нежели в другом. Чего вроде как быть не должно: первобытный Мир находился в единстве, в причинно-следственной связи, и должен был быть в высокой степени однороден. Что дает для понимания этой картины открытие ранней воды – посмотрим. А откуда все это взял Фалес, учившийся у египетских жрецов тайным наукам, тайной и останется.