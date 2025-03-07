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Историческая посадка на Луну: частный модуль приземлился, но что-то пошло не так 0

Техно
Дата публикации: 07.03.2025
Focus
Историческая посадка на Луну: частный модуль приземлился, но что-то пошло не так
ФОТО: скриншот видео

Американская компания смогла приземлить на Луне уже два посадочных модуля, но снова посадка прошла не так, как предполагалось, пишет Фокус.

Посадочный модуль американской компании Intuitive Machines приземлился на Луне в 160 км от южного полюса в четверг, 6 марта, в 19:31 по Киеву. Таким образом компания вошла в историю, ведь это пока что единственная частная фирма, два модуля которой приземлились на Луне. Но это посадка прошла снова не так, как предполагалось. Хотя посадочный модуль Athena ("Афина") отправляет данные на Землю и генерирует электроэнергию, он, похоже, не приземлился полностью в вертикальном положении, как планировалось, пишет Space.

Сейчас на Луне находятся два частных посадочных модуля. Один из них, "Афина", принадлежит компании Intuitive Machines, которая в феврале 2024 года вошла в историю, как первая частная фирма, модуль которой, "Одиссей", совершил посадку на Луне. Второй модуль называется Blue Ghost и его создала американская компания Firefly Aerospace. Последний уже почти неделю работает на Луне.

Во время посадки модуля "Одиссей" в прошлом году произошла небольшая авария: сломалась одна из опор посадочного аппарата из-за чего он частично опрокинулся на бок. Предполагается, что нечто подобное произошло и с модулем "Афина", который как считают в компании Intuitive Machines приземлился не в полностью вертикальном положении. Но необходимы дополнительные данные, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле.

Посадочный модуль "Афина" высотой 4 метра был отправлен на Луну 26 февраля на борту ракеты-носителя Falcon 9. Его цель состояла в доставке научных приборов и новых технологий на спутник Земли, который помогут собрать ценные данные об окружающей среде перед прибытием на Луну астронавтов NASA в 2027 году.

Регион южного полюса Луны, как место посадки модуля "Афина", был выбран не случайно. Считается, что в этом районе находится много водяного льда, особенно на дне постоянно затененных кратеров. Этот лед можно использовать для получения воды, а также кислорода и водорода, необходимых для создания ракетного топлива. Модуль "Афина" вместе с луноходами должен оценить объем и доступность водяного льда в этом районе.

Основная полезная нагрузка модуля "Афина" – это устройство PRIME-1, состоящее из буровой установки и масс-спектрометра. С помощью бура устройство должно добыть образцы лунной почвы с глубины 1 метр, а с помощью масс-спектрометра будет проведена оценка количества водяного льда и других химических соединений.

Также посадочный модуль доставил на Луну роботизированный аппарат Grace, который будет перемещаться по поверхности с помощью прыжков, запуская свой двигатель для создания тяги. Этот аппарат впервые должен попасть в постоянно затененный кратер, куда не могут добраться колесные луноходы.

Посадочный модуль также доставил небольшой луноход MAPP, который оснащен оптическими и тепловизионными камерами высокого разрешения.

Луноходы и модуль "Афина" будут поддерживать связь друг с другом с помощью Lunar Surface Communication System от Nokia. Эта технология поможет создать первую в истории сеть 4G на Луне.

Посадочный модуль "Афина" должен работать на Луне в течение примерно 10 дней, но все зависит от того, будет ли он в нормальном состоянии. Пока неизвестно насколько сильно пострадал сам модуль и его полезные нагрузки.

#космос #луна
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