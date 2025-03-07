Мошенники заразили вирусами миллион компьютеров через рекламу в пиратских кинотеатрах

Microsoft сообщила о вредоносной рекламной кампании, обнаруженной в декабре прошлого года, которая «затронула почти миллион устройств по всему миру в ходе атаки с целью кражи информации», пишет ресурс PCMag.com. Атака затронула широкий спектр организаций, включая как потребительские, так и корпоративные устройства, что говорит о её неизбирательном характере, отметила компания.

Команда безопасности Microsoft отследила заражение двух пиратских видеосервисов, movies7 и 0123movie, реклама на которых перенаправляла пользователей на мошеннические сайты технической поддержки, которые затем перенаправляли их на страницы Discord, Dropbox и GitHub, где было размещено вредоносное ПО.

Microsoft не уточнила, каким образом мошеннические сайты привлекали пользователей к загрузке программ, которые были скрытым вредоносным ПО, позволявшим похищать системную информацию или даже удалённо брать под контроль компьютер пользователя.

Для маскировки хакеры использовали подписанные сертификаты ПО, одновременно доставляя поначалу некоторые легитимные файлы. «По состоянию на середину января 2025 года обнаруженные загрузки первого этапа были подписаны цифровой подписью с помощью недавно созданного сертификата. Всего были идентифицированы двенадцать различных сертификатов, которые все были отозваны», — сообщила Microsoft.

Атака была разработана для доставки вредоносного софта, который позволяет собирать информацию о ПК и отправлять её на сервер киберпреступников. С его помощью хакеры также могли устанавливать на компьютер дополнительное вредоносное ПО, чтобы шпионить за «активностью просмотра и взаимодействовать с активным экземпляром браузера», в том числе Firefox, Chrome и Edge, заявила Microsoft.

Как сообщает PCMag, GitHub, Discord и Dropbox уже удалили страницы, на которых размещалось вредоносное ПО. Microsoft также отметила, что встроенный в Windows Microsoft Defender может обнаружить и пометить вредоносное ПО, используемое в хакерской атаке.