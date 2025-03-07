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В новом испытании Starship верхняя часть ракеты взорвалась 0

Техно
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
x.com/SpaceX

x.com/SpaceX

ФОТО: twitter

Американской компании "SpaceX" в четверг удалось запустить ракету "Starship" в восьмом испытательном полете, однако он вновь завершился взрывом верхней части ракеты, сообщил представитель принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Ракета стартовала с космодрома "SpaceX" в штате Техас. В ходе испытания ракета-носитель "Super Heavy" успешно вернулась на стартовую площадку, но вскоре после этого верхняя часть ракеты взорвалась, а обломки упали над Багамскими островами.

"Можем подтвердить, что мы потеряли связь с кораблем. К сожалению, это произошло и в прошлый раз", – заявил пресс-секретарь "SpaceX" Дэн Хуот. В январе верхняя часть "Starship" взорвалась над Карибским морем.

Последствия испытания сразу же сказались на воздушном пространстве США. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) активировало зону "реакции на обломки", что привело к задержкам рейсов из аэропортов в районе от Ньюарка и Филадельфии до Майами.

FAA подтвердило, что "SpaceX" будет обязана провести расследование этой неудачи перед тем, как компания сможет провести новые испытательные полеты.

Восьмой испытательный полет состоялся в четверг после неудачных попыток его проведения в понедельник и среду.

Несмотря на взрыв верхней части во втором испытательном полете подряд, "SpaceX" успешно вернула ракету-носитель, которую на стартовой площадке поймал пусковой башенный механизм с двумя механическими "руками". Это удалось сделать уже в третий раз.

"Starship" состоит из ракеты-носителя "Super Heavy" длиной около 70 метров и верхней части длиной около 50 метров, которая также носит название "Starship".

Эта система предназначена для первых с 1972 года пилотируемых полетов на Луну, а также потенциальных миссий на Марс. Конструкция разработана с учетом возможности повторного использования как космического корабля, так и ракеты после возвращения на Землю.

#космос #spacex
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