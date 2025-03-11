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Маск подозревает Украину в массированной кибератаке на Х 0

Техно
Дата публикации: 11.03.2025
Deutsche Welle
Маск подозревает Украину в массированной кибератаке на Х

По словам Илона Маска, сервис микроблогов Х был атакован с IP-адресов, расположенных в Украине. При этом ответственность за сбой в работе соцсети уже взяла на себя пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team, пишет DW.

В работе сервиса микроблогов X в понедельник, 10 марта, прошел масштабный сбой. "Это была (и продолжается) массированная кибератака против Х. Нас атакуют каждый день, но эта была организована с привлечением значительных ресурсов", - прокомментировал ситуацию владелец Х Илон Маск.

Американский миллиардер предположил, что за атакой стоит "либо крупная координированная группа, либо государство". Позже в интервью телеканалу Fox Business Маск заявил, что кибератака осуществлялась с IP-адресов, расположенных в Украине.

Один из комментаторов в X высказал мнение, что масштабный сбой связан с массовыми протестами против деятельности возглавляемого Илоном Маском Департамента эффективности правительства (DOGE) и атаками на магазины Tesla, однако не привел никаких доказательств. При этом ответственность за сбой в работе соцсети X уже взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team, ранее неоднократно атаковавшая веб-сайты и организации в США, Украине, ОАЭ и Израиле.

По данным сайта Downdetector.com, пик нарушений в работе Х пришелся на 15.00 по центральноевропейскому времени. В этот момент около 40 000 пользователей сервиса пожаловались, что не могут зайти на сайт и в приложение Х, или же испытывают проблемы с загрузкой контента.

#илон маск #twitter
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