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Секретный американский шаттл волнует Россию и Китай 0

Техно
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
В последнюю миссию челнок раскрыл больше возможностей.

В последнюю миссию челнок раскрыл больше возможностей.

Аппарат находится в космосе больше года, меняет орбиты и маневрирует.

На Землю вернулся X-37B Orbital Test Vehicle (OTV — орбитальный испытательный корабль) — экспериментальный орбитальный самолёт, созданный для испытания будущих технологий. Этот беспилотный космический корабль многоразового использования является увеличенной на 20 % производной от X-40. Самолёт предназначен для функционирования на высотах 200—750 км, способен быстро менять орбиты, маневрировать. Предполагается возможность выполнять разведывательные задачи, доставлять и возвращать небольшие грузы в космос.

Boeing X-37 cтартовал 28 декабря 2023 на ракете-носителе сверхтяжелого класса «Falcon Heavy» частной космической компании SpaceX. Заявленная цель его миссии — провести широкий спектр испытаний, включая воздействие радиации на материалы, предоставленные НАСА.

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Ранее секретарь ВВС США Барбара Барретт обнародовала подробности о космическом аппарате X-37B. До этого момента данные были строго засекречены. Также она рассказала о ряде экспериментов, в том числе проверку возможности преобразования солнечной энергии в радиочастотное микроволновое излучение, которое, в свою очередь, может быть передано на Землю в виде электроэнергии. Кроме того, был развёрнут небольшой спутник FalconSat-8, разработанный Академией ВВС для испытаний инновационной электромагнитной силовой установки. На Х-37В также проводился ряд экспериментов НАСА по влиянию радиации космической среды на семена, используемые для выращивания пищевых продуктов. За испытания отвечает Исследовательская лаборатория ВМС США.

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Экспериментальный космический аппарат X-37B на протяжении долгого времени вызывает беспокойство со стороны России и Китая, и даже некоторых союзников США по НАТО относительно его возможной роли в качестве космического оружия. Министерство обороны США настаивают на том, что аппарат является экспериментальным образцом, а преобразование солнечной энергии в микроволны планируется использовать исключительно в области энергетики.

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