Криштиану Роналду станет персонажем файтинга Fatal Fury — геймплейный трейлер

Судя по сопровождавшим анонс двум трейлерам, любовь к футболу не оставляет Роналду даже после превращения в персонажа Fatal Fury: City of the Wolves — в сражении атлет комбинирует спортивные и боевые навыки.

«Один из лучших футболистов в мире, он использует своё свободное время, чтобы посетить Южный город и отточить свои футбольные навыки», — объяснили разработчики появление Роналду в Fatal Fury: City of the Wolves.

Как отмечают в SNK, разработанные Роналду за время увлечения футболом «различные техники» делают его «неудержимой силой даже для опытных бойцов». В геймплейном трейлере ниже ничего противопоставить атлету не может Терри Богард.

Стоит отметить, что внешне персонаж Роналду в Fatal Fury: City of the Wolves похож на своего прототипа весьма отдалённо. Кроме того, озвучивает бойца не сам футболист, а актёр Хуан Фелипе Сьерра (Juan Felipe Sierra).

Портал PC Gamer обратил внимание, что появление Криштиану Роналду в Fatal Fury: City of the Wolves не столь случайное, как может показаться на первый взгляд:

в настоящее время Роналду играет за саудовский клуб «Аль-Наср», который по большей части принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии; председателем фонда выступает наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд (Mohammed bin Salman Al Saud); наследный принц также владеет Electronic Gaming Development Company, которой с 2022 года принадлежат 96 % акций SNK.

Fatal Fury: City of the Wolves поступит в продажу 24 апреля 2025 года для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox Series X и S. Сейчас на всех целевых платформах проходит второй этап открытой «беты» — он продлится до 31 марта.