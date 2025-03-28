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Facebook вернул свой 2007-й: запущена лента только с публикациями друзей, без алгоритмического мусора 0

Техно
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Facebook вернул свой 2007-й: запущена лента только с публикациями друзей, без алгоритмического мусора

Социальная сеть Facebook получила обновлённую вкладку «Друзья» (Friends), которая представляет собой ленту новостей, составленную лишь из историй, видео Reels и публикаций друзей пользователя. Новая функция отфильтровывает лишние рекомендации, заполонившие основную ленту.

В официальном блоге Meta заявила, что развивалась, чтобы соответствовать времени и меняющимся потребностям людей, создав лучшие в своём классе возможности для групп, видео, Facebook Marketplace и многого другого, однако «магия друзей» исчезла. Как отмечает The Verge, по сути прозвучало признание того, что акцент на алгоритмы и контент, не связанный с друзьями, отодвинул на второй план первоначальную цель платформы, а именно общение с людьми.

Ранее во вкладке «Друзья» размещались запросы на добавление в друзья и список возможных друзей, но теперь там появилась специальная лентой только из записей друзей. Это может стать своего рода передышкой от рекламного контента и случайных публикаций в группах, которые заполонили основную ленту. Теперь пользователи будут видеть контент, которым делятся их друзья, без вмешательства алгоритмов, определяющих, кто и что должен видеть.

Доступ к вкладке можно получить из панели навигации в приложении Facebook. Пользователи также могут закрепить её в панели навигации, выбрав значок с тремя полосками и затем значок настроек. Далее нужно выбрать «Настройки» (Settings) > «Панель вкладок» (Tab bar) и выбрать вкладки, которые необходимо закрепить.

Facebook также позднее добавит несколько оригинальных функций в рамках плана Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) сделать платформу более похожей на ту, какой она была когда-то.

#facebook #социальные сети
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