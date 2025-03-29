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Илон Маск продал «Х»…самому себе? 0

Техно
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Илон Маск продал «Х»…самому себе?

Илон Маск продал соцсеть 𝕏 собственной компании xAI, которая занимается разработкой ИИ Grok

Сумма сделки составила $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга). По словам Маска, объединение с 𝕏 поможет xAI интегрировать данные, модели, вычислительные мощности и команду. Он также заявил, что теперь стоимость xAI достигла $80 млрд.

Как пишет Reuters, инвесторов о сделке не спрашивали — их просто поставили перед фактом.

Напомним, в 2022 году Маск купил Twitter за $44 млрд.

#илон маск #социальные сети
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