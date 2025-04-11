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Немецкое «чудо-оружие» показало свою ущербность в реальной войне в Украине – Der Spiegel 1 1008

Техно
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
Panzerhaubitze 2000 - выглядит внушительно. Пока не прибудет на войну.

Panzerhaubitze 2000 - выглядит внушительно. Пока не прибудет на войну.

Война в Украине показала, что немецкое оружие "пригодно лишь частично", пишет Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ Бундесвера.

В нем заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве докладывает, что украинские солдаты на фронте испытывают серьезные трудности с поставляемыми системами вооружения: зенитным вооружением, танками, артиллерией.

Например, он пришел к выводу, что самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 демонстрирует «столь высокую техническую уязвимость, что ее пригодность для ведения войны ставится под серьезное сомнение».

Основной боевой танк Leopard 1A5 зарекомендовал себя «надежным» на передовой, но часто используется украинцами «только в качестве импровизированной артиллерии из-за слабой брони». А ремонт более нового танка Leopard 2A6 настолько дорогой, что на передовой зачастую просто невозможен.

Система ПВО IRIS-T показала себя весьма эффективно, но стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой, и они «не были доступны в необходимых количествах». В свою очередь американская система Patriot оказалась «превосходной системой вооружения», но «непригодной для использования в военных целях», поскольку транспортные средства, выпускаемые MAN, слишком устарели, а запасных частей для них больше не существует.

Зато хорошо себя зарекомендовала старая зенитная самоходная установка Gepard, уже снятая с вооружения в ФРГ. Она стала «самой популярной, эффективной и надежной системой вооружения» у ВСУ.

РСЗО MARS «меняет правила игры на поле боя» благодаря большой дальности, но пригодна лишь «частично», поскольку не может стрелять американскими кассетными боеприпасами.

Резюме отчета: «Едва ли какая-либо крупная немецкая единица техники полностью пригодна для войны».

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#оружие # германия
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Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    11-го апреля

    Понравилось про Патриот, система прекрасная, но для войны не пригодная. Для чего прекрасная, на парады ездить?

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