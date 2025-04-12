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В Украине разбился второй истребитель F-16. Погиб летчик Иванов - ДОПОЛНЕНО 1 1170

Техно
Дата публикации: 12.04.2025
BB.LV
Фото погибшего пилота, опубликованное Владимиром Зеленским.

Фото погибшего пилота, опубликованное Владимиром Зеленским.

Во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 12 апреля погиб 26-летний летчик Павел Иванов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу", – сказано в посте.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье Иванова. Он добавил, что необходимы доклады военных по произошедшей боевой ситуации. "Выясняем все обстоятельства", – добавил он.

26 августа 2024 года в Украине впервые разбился истребитель F-16. Тогда погиб летчик Алексей Месь. ВСУ сообщили, что самолет разбился во время отражения российского комбинированного ракетно-авиационного удара.

Украинская служба Голоса Америки писала со ссылкой на источник, что среди причин катастрофы следователи рассматривали "дружественный огонь" украинских ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.

ДОПОЛНЕНО: Потерпевший катастрофу истребитель F-16 был сбит российской ракетой, пишет "БиБиСи" со ссылкой на военные источники в Украине.

"Всего россияне выпустили по самолету три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса «воздух-воздух» Р-37», - рассказал собеседник издания.

При этом он исключает «дружественный огонь». По его словам, в зоне, где пилот Иванов выполнял задачи, не могло быть никакой работы украинских средств ПВО.

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#война в украине #f-16
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Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    12-го апреля

    Думаю ПiвIл iванIв , точно так же, как и Павелс Ивановс. Павел Иванов это (проклятый) русский лётчик, а иначе позор.

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