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Если взглянуть на латвийский паспорт под ультрафиолетом... Побробуйте сами (ВИДЕО) 13 2706

Техно
Дата публикации: 20.04.2025
grani.lv
Если взглянуть на латвийский паспорт под ультрафиолетом... Побробуйте сами (ВИДЕО)
ФОТО: Виталий Вавилкин

Если вы ещё не видели латвийский паспорт в ультрафиолетовом свете, значит, вы не знаете, как он выглядит на самом дел, пишут Grani.lv.

Оказывается, наш паспорт содержит скрытые изображения, которые не видны невооружённым глазом. И они сказочные!

В 2024 году Латвия представила обновлённый паспорт, каждая страница которого украшена уникальными иллюстрациями, отражающими природу и культурное наследие страны. Под воздействием ультрафиолетового света на страницах проявляются пейзажи с горами, реками, лесами, а также изображения местных птиц и растений.

Эти элементы не только придают паспорту эстетическую привлекательность, но и служат дополнительной защитой от подделок. Кроме того, в дизайне использованы традиционные латвийские художественные мотивы — такие как гравировка по металлу и резьба по дереву.

Таким образом, латвийский паспорт не только функционален, но и представляет собой произведение искусства, отражающее богатство природы и культуры нашей страны.

А сколько стоит такое великолепие? Об этом стало известно в прошлом году, когда Министерство внутренних дел (МВД) и Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) предложили увеличить государственную пошлину за выдачу паспорта — с 30 до 60 евро, то есть вдвое. Первоначально это объясняли новым дизайном и усиленными мерами безопасности. Однако позже выяснилось, что в расчёты включили не только себестоимость производства (около 9,49 евро), но и административные расходы PMLP, что и привело к резкому росту стоимости.

В результате общественного недовольства было принято компромиссное решение: повысить пошлину за выдачу паспорта в обычном порядке до 34 евро с 2024 года, до 44 евро в 2025 году и до 50 евро в 2026 году.

Дорого? Да. Но стоит признать — выглядит наш паспорт действительно потрясающе. Особенно в ультрафиолетовом свете!

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(13)
  • Н
    Николай
    21-го апреля

    Всё как всегда. Если нет возможности блеснуть умом, берём красотой. Классика.

    4
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    21-го апреля

    С голой жопой, но с красивым паспортом.

    11
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Имя не указано
    21-го апреля

    И зиганул 😍 Ай красавец ты мой черепомерочный. Зигель-зигель ай лю-лю.

    6
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го апреля

    с 01.01.21 - Культурная Автономия Латвия, урааа

    13
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го апреля

    For the Great Soviet Union!!

    10
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го апреля

    красивая сувенирная продукция. скоро в музее 2 й Буржуазной Латвии будем смотреть

    29
    5
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