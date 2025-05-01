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Импортозамещающий МС-21 полетел - но медленно и невысоко 4 5776

Техно
Дата публикации: 01.05.2025
BB.LV
Испытания машины ведутся уже 8 лет.

Испытания машины ведутся уже 8 лет.

Все системы самолета отработали без замечаний.

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми отечественными системами, впервые поднялся в небо. Он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», которая входит в «Ростех».

«Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации Ростех). На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний», — сообщает «Ростех».

Самолет провел в воздухе 1 час 15 минут. Он достигал скорости 580 километров в час и высоты три тысячи метров. Пилоты доложили о полном выполнении полетного задания. Все системы самолета отработали без замечаний.

Данным полетом открылись заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. Ожидается перелет самолета в Жуковский, чтобы там выполнить полеты по программе сертификационных испытаний.

Ранее сообщалось, что 23 апреля полностью импортозамещенный SJ-100 («Суперджет»), разработанный «Яковлевым», совершил первый полет. Он взлетел в Комсомольске-на-Амуре и находился в воздухе 40 минут. Так к программе летных испытаний присоединился третий опытный образец самолета "Суперджет". Самолет подняли в небо российские двигатели ПД-8.

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(4)
  • Д
    Дед
    1-го мая

    Самолет не самокат- очень сложная штука и там очень много всяких штучек. Ни одна страна в мире не выпускает самолеты в одиночку. Даже советские самолеты не были полностью советскими. Если самолет полностью российский, то это вообще то афигеть.

    42
    10
  • З
    Злой
    Дед
    1-го мая

    Эх, видно не Дед Вы никакой, если не помните, что СССР был полностью, на 100% лишён допуска к западным технологиям, взаимный шпионаж был, но запад был закрыт для СССР

    32
    8
  • З
    Злой
    1-го мая

    Это же насколько надо было продаться западу, чтобы большая страна в 21 века выпустила самолёт, хотя эта же страна раньше выпускала тысячи самолётов, а сейчас в диковинку! Хотя все помнят как говорили чубайсы, гайдары- мы будем продавать газ, а остальное всё купим и снесли все заводы.

    9
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  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Злой
    7-го мая

    Дааааааа-ты просто гений:-). :-)........ Ни одна страна в мире, не выпускает самолёты-ЛЮБЫЕ-В ОДИНОКОГО!!!!!! ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ВЫРАЗИТЬ ВУМЕУЮ МЫСЛЬ, ТАК ХОТЬ ГОЛОВОЙ НАЧНИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ... В НЕЁ НЕ ТОЛЬКО ЕДЯТ!!!!!

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