Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми отечественными системами, впервые поднялся в небо. Он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», которая входит в «Ростех».

«Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации Ростех). На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний», — сообщает «Ростех».

Самолет провел в воздухе 1 час 15 минут. Он достигал скорости 580 километров в час и высоты три тысячи метров. Пилоты доложили о полном выполнении полетного задания. Все системы самолета отработали без замечаний.

Данным полетом открылись заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. Ожидается перелет самолета в Жуковский, чтобы там выполнить полеты по программе сертификационных испытаний.

Ранее сообщалось, что 23 апреля полностью импортозамещенный SJ-100 («Суперджет»), разработанный «Яковлевым», совершил первый полет. Он взлетел в Комсомольске-на-Амуре и находился в воздухе 40 минут. Так к программе летных испытаний присоединился третий опытный образец самолета "Суперджет". Самолет подняли в небо российские двигатели ПД-8.