Корпорация Microsoft начала призывать пользователей Windows 10 обновиться до Windows 11 через рекламу в системе. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что многие пользователи увидели рекламу с Windows 11 при запуске своих компьютеров. В ней Microsoft напомнила, что поддержка Windows 10 закончится уже в октябре 2025 года и что сейчас «самое время» приобрести новый компьютер. По словам авторов медиа, пользователи ПК жалуются, что таким образом Microsoft давит на них.

Также через встроенную в операционную систему (ОС) рекламу корпорация отмечает преимущества новых компьютеров Copilot+. «ПК предлагают невероятную ценность благодаря высочайшей производительности, работе от аккумулятора в течение всего дня и функциям искусственного интеллекта (ИИ) нового поколения», — говорится в сообщении. Также приложены ссылки на интернет-магазины, где можно купить новый ПК.

Журналисты Windows Latest заметили, что пользователям Windows 10 и правда пора принять решение — перейти на новый ПК, выбрать альтернативную ОС или подписаться на платные обновления Windows 10. Потребителей, по мнению специалистов, тревожит, что на их еще не очень старые компьютеры нельзя установить Windows 11.