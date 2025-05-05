Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пользователи Windows пожаловались на давление Microsoft 1 964

Техно
Дата публикации: 05.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пользователи Windows пожаловались на давление Microsoft
ФОТО: Unsplash

На пользователей Windows 10 начали давить рекламой Windows 11.

Корпорация Microsoft начала призывать пользователей Windows 10 обновиться до Windows 11 через рекламу в системе. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что многие пользователи увидели рекламу с Windows 11 при запуске своих компьютеров. В ней Microsoft напомнила, что поддержка Windows 10 закончится уже в октябре 2025 года и что сейчас «самое время» приобрести новый компьютер. По словам авторов медиа, пользователи ПК жалуются, что таким образом Microsoft давит на них.

Также через встроенную в операционную систему (ОС) рекламу корпорация отмечает преимущества новых компьютеров Copilot+. «ПК предлагают невероятную ценность благодаря высочайшей производительности, работе от аккумулятора в течение всего дня и функциям искусственного интеллекта (ИИ) нового поколения», — говорится в сообщении. Также приложены ссылки на интернет-магазины, где можно купить новый ПК.

Журналисты Windows Latest заметили, что пользователям Windows 10 и правда пора принять решение — перейти на новый ПК, выбрать альтернативную ОС или подписаться на платные обновления Windows 10. Потребителей, по мнению специалистов, тревожит, что на их еще не очень старые компьютеры нельзя установить Windows 11.

×
Читайте нас также:
#microsoft
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: MacBook Neo.
Изображение к статье: Hyundai заменит людей роботами: на заводах появятся 25 тысяч гуманоидов Atlas
Изображение к статье: Прогрессивная Мальта.
Изображение к статье: Эмбрион в космосе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео