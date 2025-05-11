Основатель Telegram Павел Дуров обратил внимание на то, что у некоторых каналов на площадке рекламу покупает другой мессенджер WhatsApp.

«Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах», — отметил он. Дуров заявил, что лучше бы WhatsApp потратил эти средства на инновации. «Telegram технологически опережает WhatsApp на годы — и каждый месяц это отставание лишь растет», — рассказал Дуров.