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Культовую игру из Windows XP выпустили на смартфонах 0 427

Техно
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Скриншот: Игра Space Cadet Pinball

Скриншот: Игра Space Cadet Pinball

Игра «Пинбол» из Windows XP появилась бесплатно на Android-смартфонах.

Игру «Пинбол» (Space Cadet Pinball) из Windows XP портировали на Android-смартфоны. На это обратило внимание издание 9to5Google.

Мини-игра Space Cadet Pinball впервые появилась в Windows NT, которая вышла в 1996 году. Журналисты медиа отметили, что спустя 20 лет культовая игра стала доступна для смартфонов на базе Android.

Игру портировал Кайл Сильвертр. Он использовал ее декомпилированную версию, чтобы перенести на мобильную платформу. На смартфонах появился бесплатный аналог 3D-версии «Пинбола», доступной на Windows XP. Игра оптимизирована под сенсорные дисплеи: так, пользователи могут управлять стиками нажатиями на соответствующие им области экрана.

Специалисты 9to5Google заявили, что разработчик довольно точно перенес игру на смартфоны. Так, он сохранил поддержку 18 языков и добавил таблицу лидеров. В описании игры говорится, что ради честной игры в «Пинболе» нет чит-кодов. Также в приложении нет рекламы, как в других бесплатных играх.

Судя по странице Space Cadet Pinball в Google Play, за неделю с момента запуска ее успели скачать более тысячи раз. Игра имеет размер 5 мегабайт.

В середине мая студия GSC Game World анонсировала выход улучшенных версий игр серии S.T.A.L.K.E.R. Обновления для тайтлов «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо» доступны бесплатно.

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