Сооснователь Google подарил неизвестным акции на сотни миллионов долларов

Сооснователь Google Сергей Брин, чье личное состояние превышает 140 миллиардов долларов, подарил неизвестным акции компании Alphabet (холдинговая компания, управляющая Google Inc и ее «дочками») на сумму 700 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на отчетность пишет Bloomberg.

На фоне того, что получатель 4,1 миллиона акций не называется, журналисты, напомнив, что Брин ранее не раз делал пожертвования на исследования болезни Паркинсона, предположили, что бумаги могли передать на благотворительность или направить в трастовые фонды.